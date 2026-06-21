‘Estiu Viu’ regresa a l’Alcora con más actividades: fechas y horarios

El Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado oficialmente la campaña ‘Estiu Viu 2026’, una marca ya consolidada que vuelve con fuerza este año para ofrecer una completa y variada programación de ocio, cultura, deporte y bienestar durante los meses de julio y agosto. En el acto de presentación participaron el alcalde del municipio, Samuel Falomir; la concejala de Deporte y Juventud, Amparo Segura; y la concejala de Infancia y Parques y Jardines, Ana Huguet.

Bajo el lema de ofrecer alternativas gratuitas y de calidad, los representantes municipales destacaron que la agenda está diseñada para todas las edades, garantizando que tanto los vecinos y vecinas como las personas que visiten la localidad dispongan de planes atractivos durante los días laborables de la temporada estival.

Durante la presentación, los representantes municipales compartieron una valoración conjunta sobre el objetivo de esta edición: “Con ‘Estiu Viu’ demostramos, un año más, el modelo de municipio por el que apostamos desde el equipo de gobierno. Un pueblo activo, dinámico y que piensa en sus vecinos y vecinas los doce meses del año”. La programación de ‘Estiu Viu 2026’ se estructurará de forma fija de lunes a viernes con las siguientes propuestas semanales:

- Lunes refrescantes (6, 13, 20 y 27 de julio – 17:30 h): Pensando en los más pequeños, la Pista Jardín acogerá un parque acuático semanal.

- Martes de bienestar (7, 14 y 21 de julio – 19:30 h): El paraje de Sant Vicent se convertirá en un espacio de desconexión gracias al taller de yoga facial. Para participar es necesario inscribirse previamente llamando al número 673 845 377.

- Miércoles de historia y naturaleza (8, 15, 22 y 29 de julio – 19:30 h): Se alternarán las actividades con punto de encuentro en el Museu de Ceràmica de l’Alcora. Los días 8 y 22 de julio se realizarán visitas guiadas y gincanas urbanas, mientras que el 15 y 29 de julio tendrán lugar las gincanas históricas (estas últimas requieren inscripción previa a través del código QR oficial).

- Jueves de ritmo (9, 16, 23, 30 de julio y 6 de agosto – 20:00 h): La Pista Jardín se llenará de energía con las sesiones de baile en línea, una propuesta ideal para mover el esqueleto al aire libre.

- Viernes de cine y astronomía (22:00 h): El ciclo de ‘cinema a la fresca’ proyectará grandes títulos en las dos pedanías alcorinas: el 10 de julio "Lilo & Stitch (2025)" en Araia, y el 17 de julio "Mufasa, el Rey León" en la Foia de l’Alcalatén.

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El broche de oro llegará el viernes 7 de agosto con la observación de las Lágrimas de San Lorenzo (Perseidas) en Sant Vicent, una velada que incluirá además una degustación gastronómica y que requiere inscripción previa.Tanto Samuel Falomir como las concejalas Amparo Segura y Ana Huguet incidieron en que gran parte del éxito de este engranaje radica en "hacer pueblo" aprovechando los espectaculares parajes naturales y los espacios públicos urbanos de l'Alcora. Para aquellas actividades que requieren inscripción previa, los interesados ya pueden asegurar su plaza escaneando el código QR habilitado en la cartelería física y digital del Ayuntamiento.