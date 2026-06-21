Moncofa retrata su patrimonio a través del dibujo del natural
El municipio acoge una nueva edición de los encuentros organizados conjuntamente por Castelló Sud y Urban Sketchers Castelló
Moncofa ha acogido una nueva edición de los encuentros de dibujo urbano organizados conjuntamente por Castelló Sud y Urban Sketchers Castelló, una iniciativa que desde hace años recorre los municipios que integran este destino turístico con el objetivo de descubrir y retratar su patrimonio, paisajes y esencia cotidiana a través del dibujo del natural. Tras las ediciones celebradas en Artana, Almenara, La Vilavella y Nules-Mascarell, la cita de este año ha tenido como escenario Moncofa, consolidando una propuesta que combina cultura, participación ciudadana y promoción turística del territorio.
El movimiento Urban Sketchers nació con la voluntad de fomentar el dibujo realizado in situ, capturando la realidad mediante la observación directa. Su filosofía se resume en el lema internacional 'Mostrar el mundo, un dibujo cada vez', promoviendo que cada artista plasme su visión personal de los lugares que visita y comparta posteriormente sus trabajos a través de internet y las redes sociales. Según la organización internacional Urban Sketchers, los dibujos cuentan historias sobre los lugares donde vivimos y viajamos, convirtiéndose en un testimonio único de cada espacio y momento.
Esa mirada personal constituye precisamente uno de los principales valores que esta actividad aporta a la promoción turística de Castelló Sud. Frente a las imágenes promocionales convencionales, los dibujos realizados por los participantes ofrecen interpretaciones auténticas y cercanas de cada municipio, transmitiendo emociones, detalles y rincones que a menudo pasan desapercibidos para quienes los visitan.
Turismo pausado
La iniciativa encaja además con los principios del denominado turismo pausado o slow tourism, una forma de viajar que apuesta por descubrir los destinos con calma, observando, interactuando con el entorno y valorando su patrimonio cultural y humano. Los sketchers dedican tiempo a recorrer calles, plazas, monumentos y paisajes, deteniéndose a contemplar y comprender cada lugar antes de trasladarlo al papel. Esta forma de experimentar el territorio favorece una conexión más profunda con los municipios y contribuye a poner en valor sus singularidades.
La repercusión de estos encuentros va más allá de la propia jornada de dibujo. Una de las características fundamentales del movimiento Urban Sketchers es la difusión de las obras a través de blogs, páginas web y redes sociales, donde cientos de imágenes alcanzan a públicos muy diversos. Cada dibujo compartido se convierte así en una ventana abierta al territorio y en una herramienta de promoción turística de gran valor, capaz de proyectar la imagen de Castelló Sud entre aficionados al arte, viajeros y potenciales visitantes de distintos lugares.
Urban Sketchers Castelló, colectivo que lleva años impulsando encuentros y actividades relacionadas con esta disciplina, ha demostrado además cómo el dibujo puede convertirse en una forma diferente de conocer el patrimonio local, generando experiencias participativas que unen creatividad, convivencia y descubrimiento del territorio.
Con esta nueva cita en Moncofa, Castelló Sud continúa avanzando en su estrategia de promoción basada en experiencias auténticas, sostenibles y vinculadas a la identidad local, mostrando cómo el arte puede convertirse en una poderosa herramienta para descubrir y difundir los atractivos de los diez municipios que conforman este destino turístico.
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