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La música y el baile protagonizan el primer domingo festivo en Vinaròs

El municipio vive una de sus jornadas más concurridas, con propuestas culturales y musicales dirigidas a públicos de todas las edades

Numa Music.

Numa Music. / Javier Flores

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Javier Flores

Vinaròs

La programación de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere ha vivido este domingo en Vinaròs una de sus jornadas más concurridas, con propuestas culturales y musicales dirigidas a públicos de todas las edades. La ciudad disfrutó de una tarde repleta de actividad.

La agenda ha arrancado con la propuesta de Numa Music, que presentó el cuento musical y pedagógico Tirant d’un fil. La iniciativa ha combinado narración, música y elementos visuales para acercar el aprendizaje musical a los más pequeños de una forma amena y participativa.

Numa Music.

Numa Music. / Javier Flores

La formación musical local también ha tenido un papel destacado con el tradicional concierto de la Escola de Música de Vinaròs (ESMUVI), celebrado en La Mera Espai Cultural. Alumnos y profesores han interpretado un repertorio variado que fue seguido con atención por los asistentes, poniendo de manifiesto el trabajo que desarrolla la escuela a lo largo del curso.

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Concierto de la Escola de Música de Vinaròs.

Concierto de la Escola de Música de Vinaròs. / Javier Flores

Otro de los momentos destacados de la tarde ha sido el Festival de Fiestas organizado por la Acadèmia Esplai. Las diferentes actuaciones llenaron el escenario de ritmo y color gracias a las coreografías preparadas por los participantes, que recibieron el reconocimiento del público presente.

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