La música y el baile protagonizan el primer domingo festivo en Vinaròs
El municipio vive una de sus jornadas más concurridas, con propuestas culturales y musicales dirigidas a públicos de todas las edades
La programación de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere ha vivido este domingo en Vinaròs una de sus jornadas más concurridas, con propuestas culturales y musicales dirigidas a públicos de todas las edades. La ciudad disfrutó de una tarde repleta de actividad.
La agenda ha arrancado con la propuesta de Numa Music, que presentó el cuento musical y pedagógico Tirant d’un fil. La iniciativa ha combinado narración, música y elementos visuales para acercar el aprendizaje musical a los más pequeños de una forma amena y participativa.
La formación musical local también ha tenido un papel destacado con el tradicional concierto de la Escola de Música de Vinaròs (ESMUVI), celebrado en La Mera Espai Cultural. Alumnos y profesores han interpretado un repertorio variado que fue seguido con atención por los asistentes, poniendo de manifiesto el trabajo que desarrolla la escuela a lo largo del curso.
Otro de los momentos destacados de la tarde ha sido el Festival de Fiestas organizado por la Acadèmia Esplai. Las diferentes actuaciones llenaron el escenario de ritmo y color gracias a las coreografías preparadas por los participantes, que recibieron el reconocimiento del público presente.
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