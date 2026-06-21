Nules llora la muerte de Juan Manuel Botella, exconcejal de Hacienda y teniente de alcalde

Nules despide a Juan Manuel Botella, exconcejal de Hacienda y teniente de alcalde del municipio durante la legislatura 1995-1999. Su fallecimiento ha causado pesar en la localidad, donde se le recuerda por su etapa de servicio público y por su implicación en la vida municipal.

Botella formó parte de la corporación local en un mandato marcado por el impulso de nuevos servicios públicos y por la modernización de la administración local. Durante aquellos años, el Ayuntamiento promovió infraestructuras y proyectos que contribuyeron al desarrollo urbano y social de Nules, como el nuevo teatro, el multifuncional o diferentes actuaciones vinculadas a la mejora de espacios públicos.

Desde el Partido Popular de Nules, formación de la que formó parte, han trasladado sus condolencias a familiares y allegados. Su presidente local, Miguel Ángel Martínez Montés, ha destacado el “compromiso” y el “empeño” con los que Juan Manuel Botella desempeñó sus responsabilidades públicas, así como su papel en una etapa importante para el crecimiento de los servicios municipales.

Nules pierde así a una persona vinculada a la gestión pública local y a una generación de representantes municipales que participaron en la transformación del municipio durante la década de los noventa.