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Onda abre una nueva convocatoria de ayudas para gastos de vivienda en 2025 y 2026

Las ayudas están dirigidas a familias con todos sus miembros en desempleo o con ingresos inferiores al 150% del SMI

Imagen aérea de Onda.

Imagen aérea de Onda. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a sufragar gastos relacionados con la vivienda habitual durante los ejercicios 2025 y 2026, una línea de apoyo dirigida a las familias y unidades de convivencia con mayores dificultades económicas. La iniciativa forma parte de las políticas municipales de atención social orientadas a reforzar la protección de las personas más vulnerables y contribuir a aliviar la carga económica asociada al mantenimiento del hogar.

El concejal de Servicios Sociales de Onda, Óscar Valero, ha destacado que estas ayudas “permiten ofrecer un apoyo directo a quienes más lo necesitan, ayudando a las familias a afrontar gastos esenciales vinculados a su vivienda habitual”. En este sentido, ha añadido: “El objetivo es que ninguna familia se quede atrás por motivos económicos y que los recursos municipales lleguen a quienes atraviesan situaciones de mayor dificultad”.

Solicitudes hasta el 31 de octubre

Las ayudas están destinadas a unidades familiares o de convivencia en las que la totalidad de las personas en edad laboral se encuentren en situación de desempleo y/o cuyos ingresos conjuntos sean inferiores al 150% del Salario Mínimo Interprofesional. Este límite podrá incrementarse en un 20% por cada menor a cargo o por cada miembro de la unidad familiar con una discapacidad superior al 65%.

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El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las bases reguladoras y tramitar la documentación correspondiente en la página web municipal.

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