Vinaròs aprueba de manera definitiva la modificación del reglamento de normalización lingüística

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó de forma definitiva en el pleno ordinario de junio la modificación del reglamento de normalización lingüística, tras desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.

Entre las principales novedades cabe destacar que el texto contempla la denominación bilingüe de calles, plazas y viales, así como la posibilidad de utilizar tanto el valenciano como el castellano en las comunicaciones y documentos municipales.

Antes del debate, PSPV-PSOE y Compromís solicitaron la retirada del punto del orden del día con el objetivo de abrir una negociación que permitiera alcanzar un consenso entre todas las formaciones políticas. La propuesta no prosperó y el asunto continuó su tramitación. Desde el equipo de gobierno, el portavoz del PP, Juan Amat, defendió la modificación asegurando que cuenta con los informes favorables correspondientes y que pretende garantizar que el Ayuntamiento pueda comunicarse con la ciudadanía en ambas lenguas oficiales.

Javier Flores

En términos similares se expresó el concejal de Vox, Josué Brito, impulsor de la iniciativa, quien defendió que la reforma busca que todos los vecinos se sientan representados tanto en valenciano como en castellano.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Paula Cerdà, criticó la aprobación del nuevo reglamento al considerar que rompe el consenso lingüístico mantenido durante décadas en la localidad. Y, desde el PSPV-PSOE, Guillem Alsina sostuvo que el reglamento vigente no había generado problemas de convivencia, al tiempo que anunció que su formación intentará revertir los cambios si vuelve a gobernar en el futuro.

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Javier Flores

Fuerte confrontación

El debate estuvo marcado por un clima de fuerte confrontación política, que llegó incluso al terreno personal. Durante la sesión también se produjeron reproches entre gobierno y oposición en relación con la manifestación celebrada tras el pleno de marzo, en el que se aprobó inicialmente la modificación del reglamento. Los grupos del gobierno vincularon a la oposición con el ambiente de tensión generado durante aquella protesta, mientras que PSPV-PSOE y Compromís rechazaron dichas acusaciones.