Vinaròs vive un sábado de intensidad festiva entre cultura, pólvora y música hasta el amanecer

Vinaròs volvió a demostrar este sábado que sus fiestas no entienden de pausas. La segunda jornada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 convirtió la ciudad en un escenario múltiple donde convivieron deporte, arte, toros y una noche musical que se alargó hasta el amanecer.

La mañana arrancó con un pulso internacional en el pabellón municipal, que acogió el Campeonato de España de wushu tradicional. Cerca de cuatrocientos participantes llegados de distintos puntos del país dieron forma a una cita que llenó de técnica, disciplina y espectáculo un espacio habitualmente reservado al deporte local.

Ya al mediodía, el protagonismo pasó a la memoria colectiva. La sede de Amics de Vinaròs abrió sus puertas con la exposición 'Fem festa!', un recorrido emocional construido a partir de fotografías, recuerdos y aportaciones de los propios vecinos, que retratan cómo han cambiado las fiestas con el paso del tiempo sin perder su esencia.

Exposición 'Fem festa!' en Vinaròs. / Javier Flores

La tarde continuó con un tono más reflexivo en la Sala José Córdoba de la Fundació Caixa Vinaròs, donde se inauguró la muestra de Fermín Sales 'Creuar el llindar: memòries i (des)activacions de l’imaginari rural'. Una propuesta que llevó al público a mirar el entorno rural desde la memoria, la transformación y la pérdida de referentes.

Más actos

Pero la jornada también tuvo su vertiente más popular por la tarde en la Plaza de Toros, tras un vistoso pasacalle de las damas, que partieron desde la Peña Taurina Pan y Toros acompañadas por la Societat Musical La Alianza, aportando el componente solemne previo al festejo.

En el coso se celebró la novillada sin picadores, valedera para el Trofeo Plaza Marinera 2026, organizada por la Escuela Taurina de la Diputación de Castellón y Eventos Mare Nostrum.

Con la caída de la noche, Vinaròs cambió de registro sin perder intensidad. A las 23.00 horas, la tradicional traca volvió a recorrer las calles habituales, reuniendo a decenas de vecinos en torno al estruendo festivo de la pólvora.

La música tomó el relevo poco después en La Mera Espai Cultural, donde la Banda Sinfónica de la Societat Musical La Alianza ofreció su Concierto de Fiestas dentro del programa Viu Vinaròs, consolidándose como una de las citas musicales más esperadas del calendario festivo.

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Concert plaça Mera. / Javier Flores

Y la madrugada terminó de repartir el protagonismo por toda la ciudad. El puerto se convirtió en un hervidero con la energía de La Tallarina; la Carpa de Fiestas vibró al ritmo de la orquesta La Mundial; y el Garden del Viu Vinaròs celebró el 13 aniversario de Laroom con una propuesta de sonidos más actuales que cerró una noche de múltiples ambientes y públicos.