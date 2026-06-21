La voz de Castellón que ha ganado un concurso de jóvenes talentos de toda España: "Nunca lo olvidaré"

Hay semanas que cambian una vida. Y, por lo que él mismo ha contado, la que acaba de vivir el cantante de Burriana afincado en Madrid Pablo Campillo, conocido artísticamente como Iam Campillo, ha sido una de ellas.

El joven artista se ha proclamado ganador del concurso de talentos Music Meets Tourism, celebrado en Maspalomas (Gran Canaria), imponiéndose en una final que reunió a jóvenes cantantes procedentes de distintos puntos del país y que forma parte de uno de los festivales emergentes más singulares del panorama nacional.

“Lo de esta semana no ha tenido nada de sentido. Me lo he pasado genial, he conocido a personas que han sido un descubrimiento para mí, he cantado, he reído, he llorado y para colmo me llevo una victoria a casa. Nunca olvidaré esta semana”, escribió Campillo en sus redes sociales tras conocerse su victoria en el certamen.

Iam Campillo, durante una de sus actuaciones en el concurso. / MMT FEST

Dos canciones para conquistar al jurado

La actuación que le dio el triunfo combinó una versión muy personal de Física o química, el conocido tema de Despistaos, con una composición propia que tiene un valor especial para el artista.

Se trata de Ay ay ay, la primera canción que escribió cuando tenía apenas 17 años y que terminó convirtiéndose en una de las claves de su victoria. La combinación entre una interpretación reconocible para el público y una propuesta propia permitió a Iam Campillo destacar en una competición diseñada precisamente para descubrir nuevas voces con personalidad y proyección.

Su actuación convenció tanto al público como al jurado y le permitió alzarse con el primer puesto en un certamen que cada año atrae a cientos de aspirantes.

Iam Campillo (en el centro), tras haber ganado el concurso. / Mediterráneo

Un festival que mezcla música, turismo y promoción del talento

El concurso de cantantes forma parte del festival Music Meets Tourism (MMT), una cita que se celebra en Maspalomas y que nació con la idea de unir cultura, música y promoción turística. El evento combina conciertos, concursos de nuevos talentos, moda, gastronomía y actividades vinculadas al turismo en uno de los principales destinos vacacionales de Canarias.

Uno de los pilares del festival es precisamente su concurso de cantantes, una plataforma creada para impulsar carreras emergentes. Los participantes actúan ante un jurado profesional y optan a premios vinculados al desarrollo de su trayectoria artística, como la grabación de material profesional y acciones de promoción.

La organización destaca además que el certamen recibe candidaturas de numerosos países y que para muchos artistas supone una oportunidad para darse a conocer ante profesionales del sector musical.

Recepción en el ayuntamiento

El éxito de Campillo no ha pasado desapercibido en su ciudad. Días después de regresar de Gran Canaria, el cantante ha sido recibido en el Ayuntamiento de Burriana por el alcalde, Jorge Monferrer, quien le trasladó personalmente su felicitación por el triunfo obtenido.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, recibió a Iam Campillo en el ayuntamiento. / Mediterráneo

Durante el encuentro, el consistorio destacó que la victoria del joven artista supone un importante impulso para su carrera y una nueva ocasión para proyectar el nombre de Burriana más allá de la provincia a través de la música.

No es la primera vez que Iam Campillo demuestra su potencial sobre los escenarios, pero este reconocimiento representa hasta la fecha uno de los hitos más importantes de su todavía joven trayectoria.

Y, a juzgar por sus propias palabras, también uno de los más emocionantes. Porque más allá del trofeo, el cantante burrianense regresa de Maspalomas con algo que suele ser igual de valioso para cualquier artista que empieza a abrirse camino: experiencia, contactos y la certeza de que su música está encontrando cada vez más oyentes.