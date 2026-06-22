Almassora entra en la élite de la innovación municipal en España

Almassora ya forma parte del mapa nacional de las ciudades que apuestan por la innovación. El municipio ha recibido este lunes oficialmente el reconocimiento de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, una distinción concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que sitúa a la localidad entre los referentes españoles en innovación, transformación digital y desarrollo sostenible. Con esta incorporación, la provincia de Castellón suma ya siete localidades con este sello estatal: Castelló, Vila-real, la Vall d’Uixó VinaròsOndaOrpesa y ahora Almassora.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha recogido este reconocimiento durante el acto de entrega celebrado en el Centre Cultural de Picanya, donde también han sido distinguidos otros municipios incorporados a la Red Innpulso.

Con esta distinción, Almassora pasa a formar parte de la Red Innpulso, como ya publicó este periódico, un foro estatal integrado por ciudades que destacan por impulsar políticas innovadoras orientadas a mejorar la gestión pública, favorecer el crecimiento económico y afrontar los retos de futuro.

“La innovación es una forma de gobernar”

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento y ha subrayado que la distinción “reconoce el trabajo serio, constante y planificado que venimos realizando para construir un municipio más moderno, eficiente y preparado para los retos del siglo XXI”.

Tormo ha destacado que este logro confirma la apuesta del Ayuntamiento por la digitalización, la sostenibilidad, la modernización de los servicios públicos y el impulso al tejido económico local.

“Esta distinción demuestra que la innovación no es una meta, sino una forma de gobernar. Hemos apostado por la digitalización, la sostenibilidad, la modernización de nuestros servicios públicos y el impulso al tejido económico local con proyectos que mejoran la vida de nuestros vecinos y generan nuevas oportunidades para el futuro”, ha señalado la primera edila.

La alcaldesa también ha querido agradecer la implicación de los trabajadores municipales y, en especial, del departamento de Informática y Nuevas Tecnologías, por el trabajo desarrollado en la elaboración de la candidatura que ha permitido obtener este reconocimiento.

“Este logro es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas. Quiero agradecer a todos los empleados municipales y agentes sociales que han participado en este proceso y que cada día trabajan para hacer de Almassora una ciudad más innovadora, más sostenible y más competitiva”, ha afirmado Tormo.

Smart City, sostenibilidad y tejido empresarial

El Ministerio ha valorado la estrategia municipal desarrollada en los últimos años para consolidar un modelo de ciudad basado en la innovación pública, la digitalización y la sostenibilidad, en línea con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las actuaciones que han contribuido a la obtención de esta distinción destacan los proyectos Smart City impulsados por el Ayuntamiento, la sensorización del municipio, la gestión inteligente de recursos como el agua y la energía, la implantación de herramientas para la toma de decisiones basadas en datos, la modernización de instalaciones municipales, la rehabilitación energética de edificios públicos y la transformación del entorno de Santa Quitèria.

También se ha valorado el impulso al tejido empresarial mediante la creación de cinco Entidades de Gestión y Modernización, la mejora de las áreas industriales, los proyectos de inteligencia artificial desarrollados junto al IES Álvaro Falomir y la apuesta por la Compra Pública Innovadora como herramienta estratégica de desarrollo.

La incorporación de Almassora a la Red Innpulso permitirá al municipio acceder a nuevas oportunidades de colaboración institucional, programas de formación especializada, proyectos europeos y herramientas innovadoras para continuar avanzando en su transformación.

“Entrar a formar parte de la Red Innpulso supone una gran oportunidad para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y desarrollando proyectos que sitúen a Almassora en la vanguardia de la innovación municipal. Este reconocimiento nos anima a continuar trabajando con más fuerza para ofrecer mejores servicios y más calidad de vida a nuestros vecinos”, ha concluido la alcaldesa.