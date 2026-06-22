Almenara activa más de 543.000 euros para modernizar el IES y reparar sus deficiencias

El Ayuntamiento de Almenara ha sacado a licitación las obras previstas dentro del Pla Edificant en el IES Almenara, una actuación valorada en 543.639,33 euros, IVA incluido, destinada a mejorar, reparar y adecuar diferentes espacios del centro educativo.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el miércoles 8 de julio, dentro de un procedimiento que supone un nuevo avance administrativo para hacer realidad esta inversión educativa.

Reparación de cubiertas, filtraciones y red de aguas

El proyecto contempla una intervención en distintas infraestructuras del instituto con el objetivo de mejorar las condiciones del alumnado, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa.

Entre las actuaciones previstas destaca la reparación de las cubiertas del edificio, una intervención necesaria para evitar problemas derivados de las inclemencias meteorológicas y garantizar la correcta conservación de las instalaciones.

También se acometerá la mejora de la red de evacuación de aguas, una infraestructura esencial para el adecuado funcionamiento del centro y para prevenir incidencias relacionadas con la acumulación de agua.

Además, las obras incluyen la reparación de las filtraciones existentes en el gimnasio, una problemática que venía afectando al uso normal de estas instalaciones deportivas. El proyecto incorpora igualmente la adecuación y mejora de la zona exterior del instituto, con el fin de ofrecer espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades actuales del centro.

Una actuación incluida en el Pla Edificant

Estas obras forman parte del Pla Edificant, impulsado por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, un programa destinado a la construcción, mejora y modernización de infraestructuras educativas en la Comunitat Valenciana.

La actuación prevista en el IES Almenara también está recogida en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Almenara para el ejercicio 2026, dentro de las inversiones dirigidas a mejorar los servicios públicos y, especialmente, las instalaciones educativas del municipio.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “con la licitación de las obras damos un paso muy importante para hacer realidad unas actuaciones largamente esperadas y necesarias para el IES Almenara. Se trata de una intervención que permitirá mejorar las instalaciones del centro y ofrecer unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa, respondiendo así a demandas que la comunidad educativa viene planteando desde hace tiempo”.

Pérez ha añadido que “este gran avance nos acerca a la siguiente fase del proceso administrativo, que será la adjudicación y, posteriormente, el inicio de unas obras que contribuirán a modernizar y poner al día las infraestructuras del instituto”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almenara continúa impulsando inversiones para mejorar los equipamientos públicos del municipio y avanzar hacia unas instalaciones educativas más modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades presentes y futuras del alumnado y del personal docente.