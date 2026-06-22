Benicarló convertirá el acceso norte del bulevar en una gran zona verde con carril bici

El Ayuntamiento de Benicarló iniciará la transformación integral del bulevar con la construcción de una nueva rotonda en el acceso norte de la ciudad, junto al antiguo parque de bomberos. La actuación, valorada en 3 millones de euros, supondrá la primera fase de un proyecto más amplio que se ejecutará de forma progresiva y que llegará hasta el Centro Comercial Family Parc.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y el concejal de Urbanismo, Borja Castell, han presentado el proyecto de esta nueva infraestructura, que permitirá mejorar la imagen de una de las principales entradas al municipio, ordenar la movilidad y facilitar los accesos al futuro colegio número 5.

Cerdá califica la actuación como «uno de los proyectos importantes de esta legislatura, por no decir el más importante», y subraya que el equipo de gobierno ha tenido como prioridad «desde el minuto cero» redefinir el futuro del bulevar, el antiguo tramo de la N-340 a su paso por Benicarló.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y el concejal de Urbanismo, Borja Castell, durante la presentación del proyecto de esta nueva infraestructura. / Boix

Según explica el alcalde, la transformación se llevará a cabo en tres tramos. El primero comenzará con la nueva rotonda del acceso norte; el segundo comprenderá el recorrido desde la gasolinera de la Batreta hasta el cuartel de la Guardia Civil; y el tercero completará el trazado desde el cuartel hasta el Centro Comercial Family Parc.

«Era un compromiso del gobierno mejorar los accesos a la ciudad, y esta primera fase supondrá una mejora muy importante para la zona norte», señala Cerdá.

Acceso directo desde Vinaròs a la avenida de Cataluña

La nueva infraestructura permitirá que los vehículos que lleguen desde Vinaròs puedan acceder directamente a la avenida de Cataluña sin tener que circular por la vía de servicio. También facilitará la salida de Benicarló en dirección norte, uno de los puntos que el consistorio considera clave dentro de la reordenación de la movilidad en esta zona de la ciudad.

El proyecto contempla la ampliación del diámetro actual de la rotonda, que pasará a contar con dos carriles y una calzada de siete metros de ancho, distribuidos en dos carriles de 3,5 metros cada uno.

Además, la actuación incorporará un carril bici de dos metros de anchura que conectará el camino de la Fosa del Pastor con la rotonda de la Batreta, pasando por la nueva rotonda del acceso norte. La vía de servicio actual se mantendrá, aunque funcionará de forma complementaria respecto al nuevo itinerario ciclista.

Más de 4.000 metros cuadrados de zona verde

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la renaturalización del entorno. La intervención prevé la creación de 2.282 metros cuadrados de zona verde en el tramo comprendido entre la calle de Vinaròs y la rotonda de la Batreta, a los que se sumarán otros 1.885 metros cuadrados en el entorno de la propia rotonda.

En total, la actuación incorporará más de 4.000 metros cuadrados de espacios ajardinados, con el objetivo de dignificar una de las principales puertas de entrada a Benicarló y convertir el bulevar en un espacio más funcional, seguro y amable para vehículos, peatones y bicicletas.

Licitación a finales de 2026 o principios de 2027

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha detallado que el proyecto básico ya está redactado. El siguiente paso será licitar la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra, con un plazo estimado de tres meses.

La previsión municipal es poder licitar las obras a finales de 2026 o a principios de 2027. El presupuesto de 3 millones de euros incluye la obra civil vinculada a la actuación, los trabajos de derribo y la renovación de servicios e infraestructuras, como colectores, redes de agua potable, alcantarillado y pluviales.

Castell remarcó que la transformación de la rotonda será la primera etapa del rediseño del bulevar. «Lo primero que necesitábamos era saber qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y hasta dónde podemos llegar», afirma.

El edil recuerda que en 2010 se redactó un anteproyecto para todo el tramo hasta el cuartel de la Guardia Civil, valorado en unos 20 millones de euros, una cifra que hacía inviable ejecutar la transformación de una sola vez. Por este motivo, el Ayuntamiento ha optado por priorizar las actuaciones más necesarias y asumirlas de manera progresiva.

Derribo del antiguo parque de bomberos

Para completar la actuación, el proyecto incluye la eliminación total del edificio que albergaba el antiguo parque de bomberos. El derribo responde a dos motivos: por un lado, la presencia de amianto y la obligación de retirar este material antes de 2028, de acuerdo con la normativa europea; y, por otro, razones urbanísticas vinculadas al rediseño del acceso norte.

La intervención también prevé el traslado del centro de transformación situado junto al antiguo parque de bomberos a la avenida de Cataluña.

Con esta primera fase, el Ayuntamiento de Benicarló dará el primer paso para transformar el bulevar en un eje más ordenado, verde y conectado, con especial atención a la movilidad, la seguridad vial y los futuros equipamientos previstos en la zona norte de la ciudad.