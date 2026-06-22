Benicàssim refuerza su compromiso con la accesibilidad en sus playas y triplica las horas de servicio de baño asistido esta temporada
La localidad apuesta por un turismo inclusivo y accesible con servicio de baño asistido en sus cinco playas, triplica el número de horas semanales de asistencia y pasará de tener 2 a 5 grúas adaptadas
El Ayuntamiento de Benicàssim refuerza la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios que se prestan en el litoral durante los meses de mayor afluencia turística, triplicando las horas de baño asistido esta temporada en sus cinco playas.
Tal como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, “apostamos por un turismo inclusivo que avance hacia un modelo de ‘playas para todos’, basado en la accesibilidad universal y en el reconocimiento del derecho al ocio de todas las personas”.
“El impulso del servicio de baño asistido y entornos adaptados con personal especializado contribuye a consolidar un turismo sin barreras, favoreciendo la inclusión social y la autonomía personal. De esta manera, en Benicàssim reforzamos nuestro compromiso como destino turístico accesible, sostenible y comprometido con la igualdad de oportunidades”, ha señalado Marqués.
El servicio de baño asistido es una prestación de apoyo dirigida a personas con movilidad reducida, discapacidad o necesidades especiales, que permite el acceso seguro al mar mediante personal especializado y equipamientos adaptados, como sillas anfibias, muletas acuáticas, pasarelas y zonas accesibles.
Además, el consistorio refuerza este verano sus servicios de accesibilidad universal con la ampliación del número de grúas para el baño asistido, incrementándolas de 2 a 5 grúas para que sus cinco playas cuenten con este servicio, “una medida destinada a facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida y garantizar un disfrute seguro, digno e inclusivo del litoral benicense”, ha destacado la concejal de Servicios Sociales, Rosa María Gil.
Las grúas de baño son sistemas técnicos diseñados específicamente para espacios públicos y entornos costeros, permitiendo efectuar las transferencias con seguridad y minimizando el esfuerzo físico tanto para los usuarios como para los acompañantes o asistentes.
Concretamente, el servicio de baño asistido estará hasta el 30 de agosto de 11:00 a 20:00 horas, alargándose hasta el 15 de septiembre de 11:00 a 19:00 horas. Las ubicaciones de este servicio, que cuenta cada vez con más usuarios, son las siguientes:
- Playa Heliópolis (frente a calle Xert)
- Playa Els Terrers (frente a calle Les Barraques)
- Playa Torre Sant Vicent (Espigón accesible, esplanada Torre Sant Vicent)
- Playa Almadraba (frente a calle Jorge Comín)
- Playa Voramar (frente a calle Baladre)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
- Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026
- Sancionan a un pueblo de Castellón con 1.200 euros tras la muerte de un 'bou embolat'