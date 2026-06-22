Burriana adjudica el mantenimiento de jardinería del Clot de la Mare de Déu y los prados costeros

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado el nuevo contrato para el mantenimiento de jardinería del Clot de la Mare de Déu y la conservación de los prados costeros de la zona marítima. El servicio ha sido concedido provisionalmente a la empresa Propoda SL por un importe anual de 67.997,84 euros.

La adjudicación se produce después de que la primera empresa clasificada en el procedimiento desistiera al no formalizar la documentación requerida. Para evitar demoras en un servicio clave para el patrimonio natural de la ciudad, el consistorio ha procedido a designar a la siguiente mercantil con mejor puntuación.

Protección del Clot y la zona marítima

El contrato tiene como objetivo garantizar una conservación continua en todo el ámbito del Plan Especial del Clot, así como en la franja costera comprendida entre la desembocadura del río Anna y el límite sur con Nules, en la zona de Les Terrasses.

Las actuaciones previstas incluyen el cuidado de las plantaciones, la siega periódica de los prados y el control de la vegetación. Además, el servicio contempla la revisión, puesta a punto y reparación de la red de riego, incluidos aspersores y electroválvulas en el Grao y la avenida Mediterránea.

Nuevas reforestaciones en Burriana

Como novedad, el pliego técnico permite ampliar hasta un 8% la superficie de mantenimiento del Clot para incorporar futuras plantaciones, reforestaciones y mejoras paisajísticas en terrenos anexos.

La concejal de Medio Ambiente, Noelia Peris, ha señalado que este contrato es «fundamental» para asegurar que el Clot presente siempre un estado óptimo de conservación y para ofrecer una zona marítima cuidada tanto a vecinos como visitantes.