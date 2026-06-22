Burriana endurece los controles del padrón ante el aumento de inscripciones sospechosas

El Ayuntamiento de Burriana ha reforzado los controles sobre el empadronamiento municipal tras detectar posibles inscripciones fraudulentas, documentación falsa y un uso irregular de determinados inmuebles. La medida busca frenar prácticas vinculadas a expedientes sospechosos relacionados con procesos de regularización administrativa.

Según ha informado el consistorio, las alarmas saltaron al comprobarse que algunos domicilios acumulaban un número elevado de personas inscritas con el objetivo de obtener la documentación necesaria para trámites administrativos. Ante esta situación, los técnicos municipales han comenzado a revisar caso por caso los expedientes que generan dudas.

Expedientes bajo sospecha remitidos a Policía Local y Guardia Civil

Los expedientes en los que se han detectado posibles irregularidades han sido trasladados a la Policía Local de Burriana y a la Guardia Civil. Además, los funcionarios municipales podrán abrir investigaciones de oficio cuando existan indicios de fraude, datos contradictorios o documentos que no cumplan los requisitos legales.

Durante estas comprobaciones, el Ayuntamiento ya ha detectado documentos falsificados que, presuntamente, habrían sido utilizados para acceder de forma ilícita a ayudas o beneficios sociales.

Fin de la automatización del padrón

Para reforzar la seguridad del procedimiento, el equipo de gobierno ha eliminado la automatización en la tramitación del padrón. A partir de ahora, el proceso estará sometido a una fiscalización más exhaustiva por parte de los técnicos municipales.

El objetivo, según el consistorio de la capital de la Plana Baixa, es garantizar que el padrón municipal de Burriana refleje situaciones reales de residencia y no sea utilizado como vía para obtener prestaciones públicas de forma fraudulenta.

Revisión de ayudas sociales en Burriana

El Ayuntamiento también estudia fórmulas legales para ampliar el periodo mínimo de convivencia exigido en el municipio antes de acceder a determinadas ayudas de Servicios Sociales.

La concejal del área, Isabel Monfort, ha asegurado que «no vamos a permitir que se utilicen de forma fraudulenta los recursos públicos que pertenecen a los vecinos de Burriana». Monfort ha señalado que el padrón «ha vivido prácticamente al borde del colapso las últimas semanas» y ha defendido la necesidad de dotar a los técnicos de herramientas para investigar cada caso sospechoso.

La edil ha añadido que el consistorio trabaja en la revisión de los requisitos de las ayudas sociales para garantizar que el apoyo institucional llegue «de forma justa» a quienes cumplen con la legalidad y acreditan el arraigo necesario en Burriana.

Con esta decisión, Burriana refuerza el control del empadronamiento, persigue posibles fraudes administrativos y busca proteger el acceso legítimo a los recursos públicos municipales.