El Concurso de Gossos de Rabera de Ares consolida su prestigio con una edición de gran nivel

El Concurso de Gossos de Rabera de Ares volvió a convertirse este fin de semana en uno de los grandes referentes de esta disciplina tradicional, reuniendo a participantes y aficionados en una edición que destacó por la elevada calidad de los perros y el excelente trabajo desarrollado por los pastores.

La competición, que año tras año gana reconocimiento dentro del ámbito ganadero y rural, ofreció un espectáculo de gran nivel técnico, con ejercicios que pusieron de manifiesto la compenetración entre los perros y sus guías, así como la importancia de preservar una actividad estrechamente ligada a la cultura y las tradiciones del interior de Castellón.

En esta decimonovena edición participaron un total de 12 pastores y sus perros, llegados desde distintos puntos de la geografía española. La presencia de concursantes procedentes de varias comunidades autónomas volvió a evidenciar el creciente prestigio de una prueba que se ha consolidado como una cita de referencia para los aficionados y profesionales del trabajo con perros de pastoreo.

Los ganadores

La clasificación final estuvo encabezada por Juan Ramón Boj, que se alzó con la victoria junto a su perro Cen. El segundo puesto fue para Javier Gómez y su perra Mini, mientras que la tercera posición la consiguió Alberto Riba acompañado de su perra Beth. Los tres conjuntos demostraron un extraordinario nivel de compenetración y manejo del ganado, en una competición muy igualada y de gran exigencia técnica.

Desde la organización realizaron una valoración muy positiva del certamen, destacando tanto la participación registrada como el comportamiento de los animales y el alto nivel demostrado durante toda la jornada. Los responsables del concurso señalaron que la edición de 2026 ha sido una de las más competitivas de los últimos años, con actuaciones que evidencian el excelente estado de salud de esta modalidad.

Un concursante con su perro. / Javier Ortí

Asimismo, la organización agradeció la implicación de participantes, colaboradores, voluntarios y público asistente, cuya presencia contribuyó al éxito de una cita ya consolidada en el calendario de actividades de Ares del Maestrat.

El concurso volvió a poner en valor el papel fundamental de los gossos de rabera en las explotaciones ganaderas y la necesidad de mantener vivo un patrimonio cultural y etnográfico que forma parte de la identidad de las comarcas del interior.

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La elevada calidad de las pruebas y la buena respuesta obtenida refuerzan la apuesta de Ares por seguir impulsando este encuentro en futuras ediciones, consolidándolo como un escaparate de referencia para los mejores perros pastores y sus guías.