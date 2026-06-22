Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos

El nuevo parque acuático de la Vall d’Uixó, que abrirá este verano en el Paratge de Sant Josep, ya tiene precios. El Ayuntamiento ha desvelado las tarifas de acceso al recinto, llamado a convertirse en uno de los grandes atractivos familiares de la temporada estival en la provincia de Castellón.

Las entradas generales de día completo costarán 5 euros para los niños de 3 a 12 años y 8 euros para los adultos. Además, el consistorio pondrá en marcha bonos de 12 baños pensados especialmente para los vecinos y vecinas que acudan de forma habitual al recinto durante el verano.

Estos bonos tendrán un precio de 40 euros para los menores, lo que equivale a 3,33 euros por día, y de 55 euros para los adultos, con un coste aproximado de 4,58 euros por jornada. La alcaldesa, Tania Baños, ha explicado a través de las redes municipales los detalles de unas tarifas con las que el Ayuntamiento busca que el nuevo espacio sea accesible para las familias.

Galería de fotos de las obras en el parque acuático de la Vall d'Uixó / Kmy Ros

Precios especiales y descuentos

El parque acuático también contará con precios especiales y descuentos para diferentes colectivos, entre ellos mayores de 65 años, personas con diversidad funcional, estudiantes, familias numerosas y familias monoparentales. A ello se sumará una entrada de tarde con tarifa reducida para quienes accedan al recinto en la franja de 15.00 a 19.00 horas.

El Ayuntamiento ha destacado que el objetivo es que el nuevo parque sea un espacio “accesible, amable y para disfrutar con amigos o en familia”. En este sentido, el recinto también dispondrá de cafetería y quiosco, con el fin de facilitar que los usuarios puedan pasar el día completo en las instalaciones.

La apertura del parque acuático está prevista para este verano, en concreto el próximo 1 de julio, una vez finalicen los últimos trabajos de adecuación y puesta a punto. El recinto se ubicará junto a les Coves de Sant Josep y supondrá la transformación de las antiguas piscinas de verano en una nueva infraestructura de ocio familiar y turístico.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

Más de 5.000 metros cuadrados

El nuevo complejo ocupará más de 5.000 metros cuadrados y contará con una zona de piscinas temáticas con varios toboganes, un splashpark con juegos de agua para los más pequeños, una amplia zona de solárium, espacios verdes, vestuarios, baños, nuevos accesos y zonas de almacén y maquinaria.

La alcaldesa ya avanzó en mayo, durante una visita a la recta final de las obras que esta infraestructura “marcará un antes y un después” en la oferta turística y de ocio de la Vall d’Uixó. Baños defendió que el parque permitirá reforzar el atractivo del Paratge de Sant Josep y retener durante más tiempo a las personas que visitan les Coves, uno de los principales polos turísticos de la provincia.

El recinto será gestionado de forma directa a través de la empresa pública Emsevall, que ultima las bolsas de empleo para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo vinculados al funcionamiento del parque, entre personal de socorrismo, taquillas y cafetería.

Con esta actuación, la Vall d’Uixó recupera un servicio demandado por las familias desde el cierre de las antiguas piscinas de verano y suma un nuevo recurso de ocio al entorno de Sant Josep, combinando turismo, ocio familiar y desarrollo económico.