La Escola d’Estiu de l’Alcora arranca con más de 220 participantes y actividades centradas en el deporte y el medio ambiente

La Escola d’Estiu de l’Alcora ha iniciado este lunes, 22 de junio, una nueva edición con la participación de más de 220 niños y niñas entre los dos turnos programados. Durante las próximas semanas, los participantes disfrutarán de una amplia oferta de actividades deportivas, lúdicas y educativas pensadas para convertir las vacaciones escolares en una experiencia activa, segura y enriquecedora.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Deportes y Juventud, Amparo Segura, visitaron a los participantes para darles la bienvenida y conocer de primera mano el desarrollo de las primeras jornadas de esta iniciativa municipal.

Bajo la temática «Conviértete en un Eco-Ninja», la Escola d’Estiu 2026 combina deporte, juegos temáticos, talleres creativos, actividades acuáticas, excursiones y propuestas educativas orientadas a fomentar el respeto por el medio ambiente y la importancia del reciclaje.

Conciliación familiar y hábitos saludables

Durante la visita, Falomir destacó la importancia de este programa para muchas familias del municipio. El alcalde señaló que la Escola d’Estiu es «un recurso muy valioso para muchas familias de l’Alcora, ya que contribuye a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, al tiempo que ofrece a los niños y niñas un entorno seguro, educativo y divertido».

La iniciativa está dirigida a menores de entre 3 y 14 años y se desarrolla en dos turnos: del 22 de junio al 10 de julio y del 13 al 31 de julio. La programación incluye actividades adaptadas a cada grupo de edad y cuenta con un equipo de monitores especializados.

Un verano para aprender jugando

Por su parte, Segura puso en valor el trabajo realizado para diseñar una programación atractiva, dinámica y adaptada a las diferentes edades. «Queremos que los participantes disfruten de un verano activo, hagan nuevas amistades, aprendan valores positivos y vivan experiencias enriquecedoras que recuerden con ilusión», señaló la concejala.

Un verano más, la Escola d’Estiu de l’Alcora convierte las vacaciones escolares en una oportunidad para divertirse, descubrir y crecer a través del juego, el deporte, la convivencia y el contacto con el entorno.