El Gobierno autoriza la MAT Morella-La Plana y el desmontaje de la línea actual tras 17 años de trámites: entrará en servicio en diciembre de 2028

El Gobierno ha dado el paso definitivo para renovar la principal conexión eléctrica de alta tensión entre la Plana y el interior de Castellón. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes dos resoluciones mediante las que autoriza la construcción de la nueva línea de transporte eléctrico La Plana-Morella 2 y 3 y, al mismo tiempo, aprueba el cierre y posterior desmontaje de la actual línea Morella-La Plana. Se trata de una línea fundamental para la industria de Castellón y para la Gigafactoría de VW y PowerCo en Sagunto.

Este paso se produce después de que en marzo del 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica concede, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas diera luz verde a la autorización administrativa previa para la MAT, que era el último gran permiso que necesitaba Red Eléctrica para hacer despegar su trazado que tanta polémica ha despertado.

Las resoluciones publicadas este lunes en el BOE ponen fin a una tramitación que se ha prolongado durante casi 17 años y que ha estado marcada por modificaciones del trazado, informes ambientales, alegaciones vecinales y la oposición de varios ayuntamientos afectados por el recorrido de la infraestructura.

La nueva línea, promovida por Red Eléctrica, será de doble circuito y 400 kilovoltios, tendrá una longitud de 86,94 kilómetros, está compuesta por 189 apoyos metálicos de celosía y una capacidad de transporte máxima de 2.329 MVA. Y conectará las subestaciones de La Plana y Morella.

Su trazado atravesará los términos municipales de Almassora, Castelló de la Plana, Borriol, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d'Alba, les Useres, Culla, Atzeneta del Maestrat, la Torre d'en Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres y Morella.

Los 16 municipios por los que cruzará la MAT en Castellón. / MEDITERRÁNEO

Según recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la actuación forma parte de la planificación estatal de la red de transporte eléctrico y tiene como objetivo facilitar la integración de energías renovables y mejorar la capacidad del corredor energético Aragón-Levante. De hecho, según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, este nuevo eje estructural del sistema eléctrico es "imprescindible para reforzar la fiabilidad y seguridad" del suministro de la provincia de Castellón.

Está previsto que entre en operación en diciembre de 2028. La infraestructura "vertebrará el territorio garantizando la viabilidad de su desarrollo industrial, a través de la descarbonización de sectores productivos tan relevantes a nivel local como el sector cerámico, la atracción de nuevos proyectos y la producción de combustibles verdes", según las mismas fuentes.

Red Eléctrica, por su parte, ha recordado que el proyecto cuenta con "una inversión global superior a 60 millones de euros, contribuirá a reforzar el suministro eléctrico en la provincia de Castellón, facilitando el avance de la transición energética y transportando energía imprescindible para la reindustrialización". Con estos permisos, Red Eléctrica proseguirá con los trabajos dentro de dos semanas.

Declaración de utilidad pública

La autorización incluye también la declaración de utilidad pública de la infraestructura, lo que permite la ocupación de terrenos y la constitución de servidumbres sobre las parcelas afectadas para ejecutar la obra.

El expediente ha atravesado diversas modificaciones desde que Red Eléctrica presentó la solicitud inicial. La más importante fue la denominada Adenda 3, incorporada en 2022, que modificó varios tramos del recorrido para reducir afecciones ambientales y alejar la línea del entorno del parque cultural Valltorta-Gassulla, además de corregir impactos sobre viviendas, vías pecuarias y otros elementos del territorio.

Oposición al proyecto

Entre las oposiciones más fuertes al proyecto figura la plataforma No a la MAT. De hecho, cuando la empresa obtuvo la autorización administrativa previa publicó, a través de sus redes sociales: "El Gobierno acaba de autorizar a Red Eléctrica la mayor barbaridad urbanística que ha visto la provincia en su historia".

Asimismo, durante la tramitación numerosos ayuntamientos mostraron reservas o se opusieron al proyecto por motivos ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Entre ellos figuraron Morella, Borriol, Benassal, Atzeneta del Maestrat, Vilafranca o les Useres. Buena parte de las alegaciones reclamaban modificaciones del trazado, el soterramiento de determinados tramos o el desmontaje de la línea existente.

Desmontaje de la infraestructura actual

Precisamente, una de las principales reivindicaciones de los municipios afectados obtiene ahora respuesta. El BOE autoriza también el cierre de la actual línea aérea Morella-La Plana de 400 kilovoltios, en servicio desde hace más de dos décadas.

La nueva línea cuenta con un 25% de apoyos menos que la que se desmantelará, así como con una mayor integración paisajística, ya que la infraestructura actual tiene una longitud total de 77,3 kilómetros, aunque el proyecto prevé desmontar aproximadamente 65,2 kilómetros de línea. Los primeros 32 apoyos no serán retirados porque comparten estructura con otro circuito eléctrico que continuará operativo y resulta necesario para el funcionamiento de la red estatal.

El Ministerio establece además que el cierre de la línea antigua no podrá ejecutarse hasta que la nueva conexión entre en funcionamiento. Una vez obtenida la autorización de explotación de la nueva infraestructura, Red Eléctrica dispondrá de un plazo máximo de doce meses para completar el desmontaje.

Desde la compañía han informado este lunes que "como ha hecho desde el inicio de la tramitación del proyecto, la compañía mantiene el contacto con los agentes del territorio -ayuntamientos y otras entidades-, generando un espacio de diálogo útil para la colaboración en favor del territorio".

La declaración de impacto ambiental aprobada durante la tramitación ya condicionaba la construcción de la nueva línea al desmantelamiento de la mayor parte de la infraestructura existente, una exigencia que durante años habían reclamado los municipios del interior afectados por el trazado.

Con la publicación de ambas resoluciones, el Gobierno culmina uno de los expedientes energéticos más largos y complejos desarrollados en la provincia de Castellón durante las últimas décadas, una actuación llamada a reforzar la red de transporte eléctrico mientras transforma de forma significativa el paisaje por el que discurre la actual línea de alta tensión.