El nuevo Espai d’Arts de Alcalà de Xivert entra en su fase final de ejecución

El nuevo Espai d’Arts de Alcalà de Xivert está en plena fase final, dentro del proceso de rehabilitación total del antiguo colegio de Las Monjas, en el que se ubicará este nuevo recurso cultural y social de la localidad. Actualmente, se está finalizando la instalación de la ventilación con recuperador de calor y maquinarias de aire acondicionado. También se ha instalado ya la maquinaria del ascensor, así como los sistemas de electricidad y telecomunicaciones. Al tratarse de un edificio que se destinará a ensayos y aulas de la Escuela de Música de la Asociación Musical Santa Cecilia, se está colocando un revestimiento interior de doble placa de yeso con lana de roca, para asegurar el máximo aislamiento acústico. La estructura de todo el edificio ya está completa, así como de la nueva sala de ensayos. En breve, comenzarán las labores de revestimiento del pavimento y la instalación de carpintería exterior e interior, así como los falsos techos y la pintura de todo el edificio.

Visita a la obra / Ayuntamiento de Alcalà de Xivert

La obra se ejecuta íntegramente con cargo al presupuesto municipal, con una inversión total de 1.329.275 euros y, teniendo en cuenta los avances, se calcula que esté a punto antes de que finalice el año.

El Alcalde Francisco Juan ha destacado “el aprovechamiento total que se ha hecho del edificio existente, optimizando el espacio para darle la mayor utilidad y conseguir así aulas, despachos y una gran salón de ensayos para la Asociación Musical Santa Cecilia”. El edificio se completa con otras salas y dependencias para usos municipales.