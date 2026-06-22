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Nules refuerza la programación cultural de verano en su playa con flamenco y muixeranga

El Ayuntamiento de Nules presenta dos eventos musicales que fusionan flamenco, tradición muixeranguera y gastronomía en la Terraza l’Estany durante el mes de julio

Desde la Concejalía de Cultura y Playas de Nules, con Mª José Esteban al frente, se han presentado estas nuevas iniciativas.

Desde la Concejalía de Cultura y Playas de Nules, con Mª José Esteban al frente, se han presentado estas nuevas iniciativas. / MEDITERRÁNEO

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Nico Cruz

La playa de Nules suma nuevas citas a su programación cultural de verano. El Ayuntamiento de Nules, a través de la Concejalía de Cultura y Playas, ha presentado dos propuestas destacadas para la temporada estival: el I Festival Flamenc Fest y el espectáculo Excèlsior. Muixerangues simfòniques, que tendrán lugar los días 24 y 25 de julio en la Terraza l’Estany.

Flamenco, música en directo y gastronomía junto al mar

El sábado 25 de julio, a partir de las 19:00 horas, la Terraza l’Estany será el escenario de la primera edición del Festival Flamenc Fest en Nules, una jornada dedicada al flamenco, la convivencia y la música en directo. La concejala de Cultura y Playas, M. José Esteban, ha explicado que este nuevo festival nace con el objetivo de acercar el flamenco «a todo el vecindario y visitantes» de la zona marítima.

Cartel del I Flamenc Fest de Nules.

Cartel del I Flamenc Fest de Nules. / MEDITERRÁNEO

La programación arrancará con la actuación del grupo Cositas Buenas, que ofrecerá un repertorio lleno de ritmo y emoción. A continuación actuará Paradita Flamenca, formación que combina la esencia del flamenco tradicional con una puesta en escena cercana y dinámica. El cierre de la noche correrá a cargo de Patxi Ojana.

La propuesta se completará con diferentes food trucks, que reforzarán el carácter festivo y familiar del evento. La promotora Eva Muñoz ha destacado que el festival fusiona música en directo, flamenco y gastronomía para ofrecer una experiencia completa en la Playa de Nules.

'Excèlsior', un homenaje a la tradición muixeranguera

Un día antes, el viernes 24 de julio, la programación cultural continuará con Excèlsior. Muixerangues simfòniques, una obra del compositor castellonense Xavi Porcar que une música, tradición y emoción en una propuesta artística singular.

Nules ha presentado también el espectáculo 'Excèlsior. Muixerangues simfòniques'.

Nules ha presentado también el espectáculo 'Excèlsior. Muixerangues simfòniques'. / MEDITERRÁNEO

El espectáculo contará con la participación de los cabezudos de Nules, la Nova Muixeranga d’Algemesí y la banda de la Asociación Musical Artística Nulense. Su director, Antonio Reyero, ha señalado que la obra nace de una investigación sobre las melodías tradicionales de las muixerangues y las transforma en una música nueva que conecta pasado y presente.

Noticias relacionadas y más

Desde la Concejalía de Cultura y Playas se ha puesto en valor la colaboración de músicos, artistas, asociaciones y personas vinculadas a la cultura local, así como el papel de Juanjo Carratalá en la puesta en escena y la participación de la Asociación Cultural la Corretjola.

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