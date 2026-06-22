Nules refuerza la programación cultural de verano en su playa con flamenco y muixeranga
El Ayuntamiento de Nules presenta dos eventos musicales que fusionan flamenco, tradición muixeranguera y gastronomía en la Terraza l’Estany durante el mes de julio
La playa de Nules suma nuevas citas a su programación cultural de verano. El Ayuntamiento de Nules, a través de la Concejalía de Cultura y Playas, ha presentado dos propuestas destacadas para la temporada estival: el I Festival Flamenc Fest y el espectáculo Excèlsior. Muixerangues simfòniques, que tendrán lugar los días 24 y 25 de julio en la Terraza l’Estany.
Flamenco, música en directo y gastronomía junto al mar
El sábado 25 de julio, a partir de las 19:00 horas, la Terraza l’Estany será el escenario de la primera edición del Festival Flamenc Fest en Nules, una jornada dedicada al flamenco, la convivencia y la música en directo. La concejala de Cultura y Playas, M. José Esteban, ha explicado que este nuevo festival nace con el objetivo de acercar el flamenco «a todo el vecindario y visitantes» de la zona marítima.
La programación arrancará con la actuación del grupo Cositas Buenas, que ofrecerá un repertorio lleno de ritmo y emoción. A continuación actuará Paradita Flamenca, formación que combina la esencia del flamenco tradicional con una puesta en escena cercana y dinámica. El cierre de la noche correrá a cargo de Patxi Ojana.
La propuesta se completará con diferentes food trucks, que reforzarán el carácter festivo y familiar del evento. La promotora Eva Muñoz ha destacado que el festival fusiona música en directo, flamenco y gastronomía para ofrecer una experiencia completa en la Playa de Nules.
'Excèlsior', un homenaje a la tradición muixeranguera
Un día antes, el viernes 24 de julio, la programación cultural continuará con Excèlsior. Muixerangues simfòniques, una obra del compositor castellonense Xavi Porcar que une música, tradición y emoción en una propuesta artística singular.
El espectáculo contará con la participación de los cabezudos de Nules, la Nova Muixeranga d’Algemesí y la banda de la Asociación Musical Artística Nulense. Su director, Antonio Reyero, ha señalado que la obra nace de una investigación sobre las melodías tradicionales de las muixerangues y las transforma en una música nueva que conecta pasado y presente.
Desde la Concejalía de Cultura y Playas se ha puesto en valor la colaboración de músicos, artistas, asociaciones y personas vinculadas a la cultura local, así como el papel de Juanjo Carratalá en la puesta en escena y la participación de la Asociación Cultural la Corretjola.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
- Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026
- Sancionan a un pueblo de Castellón con 1.200 euros tras la muerte de un 'bou embolat'