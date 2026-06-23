Los 28 pueblos de Castellón que se repartirán casi 450.000 euros para prevenir incendios

Cada hectárea cuidada puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Con esa premisa, la Generalitat Valenciana ha concedido ayudas a 41 municipios de montaña de la Comunitat Valenciana para reforzar la prevención de incendios forestales y el mantenimiento de los terrenos forestales. De ellos, 28 pertenecen a la provincia de Castellón, que concentra la mayor parte de las localidades beneficiarias y recibirá en conjunto cerca de 450.000 euros para ejecutar actuaciones de protección y conservación de sus montes.

La línea de subvenciones, impulsada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, cuenta con una dotación global de 700.000 euros y está dirigida a municipios de montaña que afrontan problemas de despoblación y disponen de amplias superficies forestales.

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos desarrollar proyectos de gestión forestal sostenible, así como adquirir equipamiento destinado a mejorar el mantenimiento de los terrenos forestales y reducir el riesgo de incendios en zonas especialmente vulnerables durante los meses de verano.

Castellón concentra la mayoría de municipios beneficiarios

La provincia de Castellón vuelve a situarse en el centro de las políticas de prevención forestal de la Generalitat. Los municipios beneficiados son los siguientes:

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra los municipios de Castellón que se benefician de las ayudas para prevenir incendios forestales.

Se trata de localidades situadas en zonas de interior con una importante masa forestal y que, en muchos casos, cuentan con recursos limitados para afrontar tareas de mantenimiento y prevención que resultan esenciales para minimizar el impacto de posibles incendios.

La cuantía máxima prevista para cada ayuntamiento beneficiario alcanza los 20.000 euros, de acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria.

Actuaciones para proteger los montes

Según ha detallado la Generalitat, las inversiones podrán destinarse a trabajos de limpieza y conservación forestal, mejora de accesos, acondicionamiento de infraestructuras y adquisición de maquinaria o equipamiento inventariable relacionado con la prevención de incendios.

Las actuaciones deberán desarrollarse en terrenos forestales de titularidad municipal que no estén gestionados por la Generalitat. También podrán ejecutarse en parcelas privadas cuando exista un acuerdo de colaboración con los propietarios.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de los municipios frente al riesgo de incendios y mejorar el estado de conservación de los espacios naturales, especialmente en aquellas localidades donde la pérdida de población dificulta la realización de estas tareas de forma continuada.

Además de los 28 municipios castellonenses, las ayudas también llegarán a 11 localidades de la provincia de Valencia y a dos municipios de Alicante.

Con esta convocatoria, la Generalitat busca reforzar la protección de los montes de interior en un momento especialmente sensible por el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales, al tiempo que apoya a municipios que luchan contra el despoblamiento y la falta de recursos para conservar su patrimonio natural.