Nace una 'app' en Orpesa que permite 'adoptar' animales y seguir en vivo a especies protegidas

La conservación animal ya cabe en el bolsillo. Orpesa ha sido el escenario elegido para presentar Fauma, una nueva aplicación que permite a cualquier usuario implicarse de forma activa en la protección de especies animales. La herramienta, disponible desde hoy en App Store y Google Play, propone una experiencia que va más allá de la simple divulgación: permite adoptar animales, seguirlos en vivo y conocer de cerca el trabajo científico que hay detrás de su cuidado y recuperación.

Foto de familia de la presentación de Fauma. / Mediterráneo

La presentación de la plataforma se ha celebrado en la Bellver Blue Tech Zone, sede de la Fundación Azul Marino, con una puesta de largo muy vinculada al mar: la suelta de una tortuga boba, caballitos de mar y una pintarroja, todos ellos ejemplares recuperados. Una forma simbólica de arrancar un proyecto que quiere acercar al gran público la ciencia de la conservación y demostrar que cualquier persona puede aportar su granito de arena desde el móvil.

En esta primera fase, Fauma cuenta con la colaboración del Oceanogràfic de València, la Fundación Oceanogràfic y la Fundación Azul Marino, que aportan su conocimiento científico, sus instalaciones y sus animales. La plataforma nace, además, con vocación de crecer e incorporar nuevos socios y proyectos de conservación a medida que aumente su comunidad de usuarios.

Uno de los principales atractivos de la aplicación es que permite acceder a cámaras en directo instaladas en los acuarios y espacios de las entidades colaboradoras. De este modo, los usuarios pueden observar a los animales en su día a día y seguir su evolución casi como si estuvieran dentro de las instalaciones. A ello se suma un diario médico actualizado por biólogos, con información sobre pesos, analíticas, notas clínicas e hitos de recuperación.

Detalle de la nueva 'app'. / Mediterráneo

Tres animales, tres historias

La aplicación arranca con tres especies protagonistas: la pintarroja, la tortuga boba y el pingüino Juanito. Tres animales muy distintos, pero unidos por una misma idea: mostrar cómo funciona la ciencia que hay detrás de la conservación.

La pintarroja es un pequeño tiburón de fondo, tímido y nocturno, cuyos huevos se desarrollan en unas cápsulas conocidas popularmente como ‘bolsos de sirena’. Aunque su estado de conservación es de preocupación menor, se incorpora a Fauma como especie modelo, ya que el estudio del desarrollo de sus huevos permite obtener conocimiento útil para proteger a otros tiburones en peligro crítico.

La tortuga boba, por su parte, es una de las especies marinas más amenazadas. Está clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su población mantiene una tendencia descendente. Además, el cambio climático agrava su situación, ya que el aumento de las temperaturas puede provocar la feminización masiva de las poblaciones e incluso la pérdida de nidos enteros.

El tercer protagonista es el pingüino Juanito, reconocible por el parche blanco sobre sus ojos y su pico naranja. Es el pingüino más rápido bajo el agua y, aunque su estado de conservación es estable, funciona como un indicador clave de la salud del ecosistema antártico. El estudio de sus colonias ayuda a conocer mejor la situación de otras especies de pingüinos que sí se encuentran en peligro crítico.

Contenido científico diario

Además de las cámaras en directo, Fauma ofrece contenido científico diario elaborado y narrado por expertos de las instituciones colaboradoras. Fotografías, vídeos exclusivos y explicaciones divulgativas permiten al usuario entender qué está viendo, por qué es importante y cómo su colaboración contribuye a los proyectos de conservación.

La implicación se canaliza a través de tres niveles de suscripción anual: Amigo, Hermano y Héroe. Cada usuario puede elegir así el grado de compromiso con el proyecto. Estas suscripciones contribuyen a financiar los programas de conservación de las entidades participantes y, además, incluyen un pack de merchandising diseñado específicamente para la plataforma.

Ese material también sigue la filosofía sostenible del proyecto. La ropa está confeccionada con algodón orgánico certificado, que reduce notablemente la huella de carbono respecto a la producción convencional, mientras que los accesorios están fabricados con filamento PLA reciclado y biodegradable.

La experiencia se completa con un sistema de logros y medallas dentro de la aplicación, que los usuarios van acumulando a medida que avanza el animal al que siguen. La idea es crear una comunidad que no solo observe, sino que también celebre los progresos de cada ejemplar y entienda mejor el trabajo diario que hace posible la conservación de especies.