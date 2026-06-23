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Nules convierte l’Estany en el gran escenario del verano con música, gastronomía y planes para todos los públicos

La playa contará a lo largo de los meses de julio y agosto con diferentes actividades

Nules repite los bailes este verano.

Nules repite los bailes este verano. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

El Ayuntamiento de Nules ha preparado una nueva edición del Programa cultural d’estiu a l’Estany, una completa agenda de actividades que llenará la población marítima de ocio, cultura y entretenimiento durante los meses de julio y agosto.

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La programación arrancará coincidiendo con la festividad de San Juan, con una jornada pensada para todos los públicos que incluirá parque infantil acuático, música en directo y food trucks. A partir de ahí, la actividad continuará durante los fines de semana, desde el 26 de junio hasta el 1 de agosto, con propuestas culturales y festivas en la zona marítima.

La Terraza l’Estany será el principal punto de encuentro de esta programación estival, donde se celebrarán diferentes espectáculos, actuaciones musicales y conciertos.

Cultura, música y talento local

Desde las concejalías de Cultura y Playas se ha impulsado esta agenda con el objetivo de dinamizar las playas de Nules y ofrecer alternativas de ocio tanto al vecindario como a los visitantes durante el verano.

La concejala de Cultura y Playas, M. José Esteban, ha destacado que en esta edición se han priorizado las actuaciones protagonizadas por grupos locales, reforzando así el papel del talento del municipio en la programación cultural.

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Las actuaciones que no te puedes perder

Entre las propuestas previstas destacan las actuaciones de agrupaciones locales como la banda juvenil de la Asociación Musical Artística Nulense, que participará junto a la banda joven de Xilxes en el Festival de Bandas Juveniles.

También formarán parte del programa la Orquesta Laudística Daniel Fortea, la Coral San Bartolomé y la banda de la Asociación Musical Artística Nulense, consolidando una agenda con fuerte presencia musical.

Espectáculos, tradición y gastronomía

La programación también incluirá el espectáculo “Cinemania” y la charla “Mitologia pre-romana i el cicle de festes del foc a la tradició nulera”, a cargo de Alfons Pérez “Malparlat”.

Además, el domingo 19 de julio se celebrará el II certamen “Tomata de la Plana”, organizado por la Agrupación Independiente de Agricultores de Nules, una cita que une tradición agrícola, producto local y promoción del territorio.

Las personas mayores también tendrán su espacio dentro de la programación estival con el tradicional baile de los domingos, que comenzará el 5 de julio y se prolongará hasta el mes de septiembre.

El programa completo ya está disponible para las personas interesadas en los edificios municipales habituales, así como en la agenda y redes sociales del Ayuntamiento de Nules.

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Con esta iniciativa, Nules refuerza su apuesta por una programación de verano diversa, familiar y cultural, convirtiendo l’Estany en uno de los grandes puntos de encuentro de la temporada estival.

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