Segorbe ganará 62 plazas de aparcamiento junto al casco histórico

El Ayuntamiento de Segorbe ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de la zona verde de la calle del Argén, una intervención que permitirá mejorar el acceso al centro histórico y dotar a este entorno de nuevas plazas de aparcamiento junto a uno de los principales enclaves patrimoniales y turísticos de la localidad.

El proyecto se desarrollará en el tramo que conecta la calle Colón con la plaza del Ángel, a los pies de la muralla medieval, y persigue dar respuesta a una de las principales necesidades del casco antiguo: la falta de estacionamiento y las dificultades de movilidad derivadas de una trama urbana de calles estrechas y fuerte pendiente.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.090.130,31 euros, financiado íntegramente mediante un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La inversión se distribuirá en dos anualidades, correspondientes a 2026 y 2027.

Según recoge el proyecto, las obras permitirán habilitar un total de 62 plazas de aparcamiento, de las cuales una será adaptada para personas con movilidad reducida. Para ello, prevén el desdoblamiento del vial de la calle Argén, de forma que se genere una nueva plataforma a menor cota que facilite la salida del casco histórico y libere parte del tráfico que actualmente soporta esta vía.

Superficie de 2.500 metros cuadrados

El ámbito de actuación tiene una superficie de 2.493,89 metros cuadrados y se sitúa dentro del entorno protegido del conjunto histórico de Segorbe, así como en el área de protección del Bien de Interés Cultural formado por el castillo, el acueducto y las murallas. Por este motivo, la solución proyectada busca compatibilizar la mejora funcional del espacio con la integración paisajística y la puesta en valor del patrimonio.

El proyecto contempla la eliminación de elementos impropios de la zona verde, como antiguas casetas, acequias fuera de servicio, caminos de hormigón deteriorados y el mirador central existente, con el objetivo de ordenar el espacio y generar una nueva imagen para la fachada norte del casco histórico. En su lugar, se plantea la creación de taludes vegetales que ayuden a contener la ladera y a ofrecer una imagen más integrada junto a la muralla.

Además del nuevo aparcamiento, las obras incluirán trabajos de movimiento de tierras, pavimentación con adoquín, instalación de alumbrado, red de pluviales y drenaje, señalización, barandillas y plantación de especies vegetales. En concreto, se prevé la colocación de vegetación tapizante en los taludes y arbolado de distinto porte para reforzar el carácter verde de la actuación.

"Mucho esfuerzo y trabajo"

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha destacado que se trata de una intervención que ha requerido “mucho esfuerzo y trabajo” debido a la orografía del terreno, lo que ha provocado que se haya prolongado en el tiempo. No obstante, ha subrayado que el proyecto supondrá “un impulso importantísimo para una zona que merece especial protección”.

“Con estas obras se establecerá una zona de aparcamiento con un total de 62 plazas, y se acondicionará el acceso a la zona histórica, mejorando a la vez las condiciones de vida de los vecinos, y ayudando así a frenar la despoblación poniendo en valor el casco antiguo”, ha señalado la alcaldesa.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de 10 meses desde su adjudicación. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado y estar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado —o haber solicitado dicha inscripción—. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 14 de julio.

Con esta intervención, el consistorio busca mejorar el día a día de los vecinos del casco antiguo, facilitar el aparcamiento a residentes y visitantes y ordenar un espacio situado en un punto estratégico para los recorridos turísticos de Segorbe, junto a la muralla y el entorno de la plaza del Ángel.