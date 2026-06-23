Vinaròs homenajea a sus mayores con la entrega de 2.500 lotes de Sant Joan

Vinaròs vivió este lunes una de las jornadas más especiales de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, con un protagonismo destacado para las personas mayores del municipio. Las reinas y damas de las fiestas, acompañadas por la alcaldesa María Dolores Miralles y miembros de la corporación municipal, visitaron por la mañana el Centro Municipal de la Tercera Edad para participar en la tradicional entrega de los lotes de Sant Joan.

En total, se distribuyeron 2.500 lotes entre vecinos mayores de 70 años, en una cita que cada año refuerza el vínculo entre las fiestas y quienes han contribuido durante décadas a mantener viva la vida social, cultural y festiva de la localidad.

La iniciativa volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la programación. La presencia de la corte de honor permitió acercar el ambiente festivo a los mayores y compartir con ellos una mañana marcada por la cercanía, el reconocimiento y la tradición.

La corte de honor repartió los diferentes lotes a los mayores del municipio vinarocense. / Flores

La alcaldesa destacó el valor humano de este acto, que permite agradecer a las personas mayores su papel en la conservación de las costumbres locales. También puso en valor el encuentro entre generaciones, representadas por la juventud de la corte de honor y los vecinos de más edad, como una forma de fortalecer los lazos que mantienen vivas las fiestas de Vinaròs.

La cena de gala reúne a vecinos y visitantes en el recinto festivo

La jornada continuó por la tarde y la noche con otra de las citas más emblemáticas del calendario festivo: la tradicional cena de gala. El recinto portuario y el entoldado de fiestas se convirtieron en el escenario de una velada marcada por la elegancia, la convivencia y el ambiente festivo.

Al atardecer, en el entorno del reloj solar del puerto, las reinas, damas y cavallers participaron en la habitual sesión fotográfica. Con el mar como telón de fondo, los representantes festivos posaron antes de iniciar el desfile que los condujo hasta el recinto principal de celebraciones.

Ya en el entoldado, los integrantes de la corte de honor hicieron su entrada oficial acompañados por sus respectivos acompañantes, mientras eran presentados ante los asistentes. El acto dio paso a la cena, que reunió a numerosos participantes en una noche especialmente significativa dentro de la programación de Sant Joan i Sant Pere.

Los representantes infantiles también tuvieron un papel destacado durante los momentos previos al evento, colaborando en la recepción de invitados antes de celebrar posteriormente su propia cena en un ambiente adaptado a los más pequeños.

Con el homenaje a los mayores y la cena de gala, Vinaròs volvió a demostrar el carácter participativo de unas fiestas que combinan tradición, convivencia y reconocimiento a todas las generaciones del municipio.