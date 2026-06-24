Burriana renueva la climatización de la piscina municipal para acabar con los problemas de humedad

Burriana ha dado por finalizada una de las actuaciones más importantes de los últimos meses en la piscina municipal cubierta. El Ayuntamiento ha completado la sustitución de la antigua unidad deshumectadora, una maquinaria clave para regular la humedad, la temperatura y la calidad del aire dentro del recinto.

La actuación ha contado con una inversión de 112.945,86 euros y permite renovar por completo un sistema que ya había llegado al final de su vida útil. El anterior equipo arrastraba un rendimiento insuficiente, provocaba averías frecuentes y generaba un consumo energético elevado, lo que afectaba tanto al funcionamiento diario de las instalaciones como al confort de los usuarios.

Con la nueva maquinaria, la piscina cubierta mejora de forma inmediata sus condiciones interiores. Los bañistas, clubes y usuarios particulares podrán desarrollar su actividad en un entorno más seguro, moderno y confortable, con una climatización más estable y una deshumectación más eficiente en todo el recinto.

Además de resolver los problemas de humedad y temperatura, el nuevo sistema incorpora tecnología de última generación para reducir el gasto energético y hacer más sostenible el funcionamiento de la instalación. La mejora supone, por tanto, un avance tanto en la calidad del servicio como en la eficiencia de uno de los espacios deportivos más utilizados de la ciudad.

Visita del concejal de Deportes, Fran Capdevila, a los trabajos de sustitución de la deshumectadora. / Mediterráneo

Gimnasio móvil

Esta actuación se suma a otras mejoras realizadas durante la legislatura en las instalaciones deportivas municipales. Entre ellas destaca la renovación del equipamiento de la sala fitness, donde se han instalado siete máquinas de última generación para ofrecer un servicio más moderno, funcional y seguro a los usuarios.

El Ayuntamiento también ha incorporado un gimnasio móvil con el objetivo de acercar la actividad física a los barrios, parques y plazas de Burriana, fomentar el deporte al aire libre y dinamizar el espacio público con propuestas dirigidas a diferentes perfiles de usuarios.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha subrayado que la puesta en marcha de la nueva deshumectadora permitirá “resolver los problemas de humedad y temperatura que se venían produciendo” y ofrecer a los vecinos unas instalaciones “de calidad”. Además, ha destacado que se trata de un equipo “mucho más eficiente”, que contribuirá a reducir el gasto energético de las arcas municipales.