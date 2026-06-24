Un camión choca con los cables y obliga a cortar una calle en Castellón por el riesgo de caída de un poste

La Policía Local de Almenara ha cortado este miércoles por la mañana el tráfico en la zona de Plaza Pescadores y calle Tamarit después de que un camión haya chochado con el cableado aéreo de telefonía que hay en la vía pública.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, el impacto ha provocado daños en varios cables y también en el poste que los sustenta, lo que ha obligado a actuar de inmediato por motivos de seguridad.

Otra foto del estado de suspensión en que ha quedado el poste. / Policía Local de Almenara

Como consecuencia del incidente, parte del cableado ha quedado suspendido sobre la calzada, generando un riesgo tanto para la circulación de vehículos como para los peatones. Ante esta situación, la Policía Local ha procedido al cierre y balizamiento de la zona para evitar posibles accidentes.

La policía ha tenido que cortar la calle al tráfico. / Policía Local de Almenara

La vía permanecerá cortada hasta que los servicios técnicos de telefonía se personen en el lugar y puedan reparar los daños ocasionados. Mientras tanto, desde la Policía Local se ha pedido a vecinos y usuarios de la vía que respeten la señalización instalada y utilicen itinerarios alternativos hasta que se restablezca la normalidad.