La escapada gastronómica de Joaquín Prat en Castellón: de una pizzería viral al bar de una ermita

Joaquín Prat parece haber encontrado en la provincia de Castellón su refugio para desconectar y, sobre todo, rincones para disfrutar de la buena mesa.

El periodista cambió los platós de televisión por una ruta gastronómica por la Plana Baixa. Aunque su conexión con estas tierras viene de lejos y tiene un fuerte motivo sentimental, el presentador ha decidido mimetizarse como un vecino más, dejándose seducir por las propuestas más emblemáticas (y virales) de la zona.

Alexia Pla, junto a Joaquín Prat en una imagen compartida por la pareja en redes sociales. / Instagram: @joaquinprat

Una pizza con arte en Nules

Una de las paradas más icónicas de esta ruta ha sido en Nules, concretamente en la pizzería Mamma Mia.

Desde el local recibieron al periodista con mucha ilusión y quisieron inmortalizar el momento en sus redes sociales dedicándole un afectuoso mensaje: "Gracias por la confianza, por el buen rollo y la cercanía".

Curiosamente, este establecimiento ya fue el foco de atención el pasado mes de febrero debido a su espectacular y viral grafiti dedicado a Robe Iniesta, líder de Extremoduro. El arte urbano y la cocina italiana parecen haber sido el reclamo perfecto para atraer al periodista en su recorrido castellonense.

Tradición y desconexión en la Ermita de Artana

Pero el viaje culinario de Joaquín Prat y Alexia Pla no se detuvo en la costa. La pareja también ha sido vista compartiendo en un entorno idílico en el interior de la provincia: el Restaurante Ermita Santa Cristina, ubicado en Artana.

Este emblemático bar-restaurante, situado junto al paraje de la ermita, es conocido por su cocina tradicional y por ser un punto de encuentro clave tanto para los vecinos del pueblo como para los excursionistas que se adentran en Espadán.

La presencia de la pareja allí constata que el presentador busca integrarse plenamente en el día a día y las costumbres del pueblo de su compañera.

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Con estas paradas, Joaquín Prat se convierte, casi sin quererlo, en un embajador del turismo de interior y de costa que sabe a Castellón, demostrando que la gastronomía de la provincia conquista a cualquiera, incluso a las estrellas de la televisión.