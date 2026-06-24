Montán nombra Hijo Adoptivo al hombre que descubrió el tesoro arqueológico del Monte Calvario

Montán ha decidido rendir homenaje a una de esas personas que, sin hacer ruido, acaban dejando una huella profunda en la historia de un pueblo. El Ayuntamiento ha aprobado en pleno conceder el reconocimiento de Hijo Adoptivo de la Villa, a título póstumo, a Jordi Joan Santolaria Parella, el hombre que dedicó buena parte de su vida a descubrir, proteger y divulgar el patrimonio arqueológico del municipio.

La historia de Santolaria con Montán empezó mucho antes de sus hallazgos. Nacido en Barcelona en 1949, era hijo de Reinaldo Santolaria Badenas, natural de la localidad, quien transmitió a su familia el cariño por un pueblo al que regresaban cada verano. Aquellas estancias estivales acabaron forjando en Jordi un profundo sentimiento de pertenencia y una vinculación que mantendría durante toda su vida.

Su pasión por la arqueología nació casi como una intuición adolescente. Durante sus excursiones por el término municipal, Jordi recogía fragmentos de cerámica y otros restos que encontraba en el terreno. Para muchos podían parecer simples piezas sin valor, pero él estaba convencido de que escondían una historia mucho más importante. Con solo 17 años, decidió consultar al Museo Arqueológico de Barcelona, donde confirmaron que aquellos restos eran cerámica preibérica.

Aquel primer hallazgo fue el inicio de una larga labor de investigación, conservación y divulgación que acabaría siendo clave para la puesta en valor del yacimiento arqueológico del Monte Calvario. Durante décadas, Santolaria compartió sus conocimientos, teorías e inquietudes con vecinos, visitantes y jóvenes del municipio, transmitiendo una pasión por la historia que también despertó nuevas vocaciones.

Uno de aquellos jóvenes fue el arqueólogo David Vizcaíno León, quien ha destacado en numerosas ocasiones la influencia que Jordi tuvo en su trayectoria profesional. La colaboración entre ambos y el trabajo acumulado durante años permitieron que, en 2009, la Diputación de Castellón incluyera a Montán en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos Arqueológicos, un paso decisivo para reconocer el enorme potencial histórico del enclave.

Legado

El legado de Santolaria no se quedó solo en el recuerdo oral ni en sus investigaciones. La colección de materiales arqueológicos que recuperó durante décadas fue depositada en el Museu de Belles Arts de Castelló, donde actualmente forma parte de los fondos museísticos bajo la denominación de Colección Jordi Joan Santolaria.

Años después, en 2013, comenzaron las excavaciones arqueológicas impulsadas por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón. Jordi participó en aquellos trabajos como voluntario y pudo ver cómo se confirmaba la existencia del importante poblado que durante tantos años había imaginado y defendido.

"Un acto de justicia y gratitud"

El alcalde, Sergio Fornas, ha destacado que este reconocimiento supone “un acto de justicia y gratitud” hacia una persona que, sin buscar protagonismo, dedicó gran parte de su vida a proteger y dar a conocer una parte fundamental de la historia local.

“Jordi Joan Santolaria supo ver lo que muchos no veían. Gracias a su intuición, perseverancia y amor por Montán, hoy contamos con un patrimonio arqueológico de enorme valor que nos ayuda a entender quiénes somos y de dónde venimos”, ha señalado el primer edil.

Fornas ha subrayado además que su legado va más allá de la arqueología, ya que representa valores como el compromiso con el territorio, la curiosidad por el conocimiento y el orgullo de pertenencia a Montán. Por ello, el nombramiento como Hijo Adoptivo constituye el mayor reconocimiento que el municipio puede otorgarle.

Jordi Joan Santolaria falleció el 2 de mayo de 2015, a los 65 años. Más de una década después, Montán mantiene vivo su recuerdo a través de un legado que ya forma parte de la memoria colectiva del municipio y que seguirá inspirando a futuras generaciones.