Moró vive este miércoles su día grande de las fiestas después de ensalzar a la 'dona moronera'

Sant Joan de Moró celebra este miércoles uno de los días más esperados de sus fiestas patronales con la jornada dedicada a San Juan Bautista, patrón de la localidad. El municipio llega a su día grande después de vivir el martes una intensa víspera festiva dedicada a la dona moronera y a la A.C. Discoliaos.

La jornada de este martes comenzó por la mañana con un parque infantil en el edificio polifuncional, una actividad pensada para los más pequeños y para favorecer la participación de las familias dentro de la programación festiva.

A mediodía, el recinto taurino acogió el encierro y exhibición de ganado vacuno de la ganadería V. Guillamón, de Sant Joan de Moró, en una cita que reunió a numerosos aficionados a los festejos populares. Ya por la tarde, la misma ganadería protagonizó una nueva exhibición de ganado vacuno, manteniendo el ambiente taurino durante buena parte de la jornada.

Uno de los momentos destacados de la víspera fue la exhibición del toro burraco Faraón, número 2, de la ganadería Carles y María, patrocinado por la A.C. Discoliaos. La programación taurina continuó por la noche con la concentración y desfile de disfraces por el recorrido taurino, con premio para los participantes, seguido de la embolada del toro Faraón y una exhibición de vaquillas de Víctor Guillamón, amenizada por la charanga local XUMET.

La música también tuvo un papel destacado durante la jornada del martes con la actuación de Showman El Serrucho en el recinto de tardeos y, ya de madrugada, con la macrodisco móvil Macro Black Bandalay en el escenario exterior del edificio polifuncional, con la colaboración de Fobesa.

El alcalde, Vicente Pallarés, ha destacado que las fiestas “vuelven a demostrar la fuerza de un pueblo que participa, que mantiene vivas sus tradiciones y que disfruta de estos días con alegría, convivencia y respeto”. Asimismo, ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a “seguir compartiendo una programación pensada para todos los públicos, en la que se combinan tradición, cultura, música, actos taurinos y actividades para toda la familia”.

Jornada de San Juan Bautista

La programación de este miércoles comenzará a las 10.00 horas con la tradicional despertà, con disparo de carcasas a cargo de la pirotecnia local Baldayo’s C.B.

A las 11.45 horas está prevista la salida desde la iglesia para recibir la imagen de Sant Vicent, con la asistencia de las autoridades, las reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor, acompañadas por la banda Amics de la Música. A continuación, se celebrará la misa concelebrada en honor a San Juan Bautista, cantada por la Rondalla.

Seguidamente, en el Ayuntamiento, se procederá a la entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles de las fiestas 2026 y a los premiados por su excelencia académica. Además, se inaugurará la exposición de labores y bolillos organizada por la A.C. de las Amas de Casa “La Purísima”.

Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la procesión con las imágenes de Sant Joan y Sant Vicent, con la asistencia de las autoridades, las reinas y sus respectivas Cortes de Honor, acompañadas por la banda Amics de la Música.

La jornada finalizará con el gran musical “La Movida”, en el edificio polifuncional, con la colaboración de Pamesa Cerámica, una propuesta que invitará al público a revivir grandes éxitos musicales y a disfrutar de una noche festiva en Sant Joan de Moró.