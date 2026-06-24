Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indemnización por caer en la calleNit de Sant JoanAccidente en CastellónIncendio BurrianaHabla Roig NeguerolesDGT cambia las normasPensión amas de casa
instagramlinkedin

Moró vive este miércoles su día grande de las fiestas después de ensalzar a la 'dona moronera'

La localidad celebra la jornada de San Juan Bautista con misa, procesión, reconocimientos, exposición de labores y el musical ‘La Movida’

El homenaje a la 'dona moronera' copó los actos festivos de este martes en Sant Joan de Moró.

El homenaje a la 'dona moronera' copó los actos festivos de este martes en Sant Joan de Moró. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró celebra este miércoles uno de los días más esperados de sus fiestas patronales con la jornada dedicada a San Juan Bautista, patrón de la localidad. El municipio llega a su día grande después de vivir el martes una intensa víspera festiva dedicada a la dona moronera y a la A.C. Discoliaos.

La jornada de este martes comenzó por la mañana con un parque infantil en el edificio polifuncional, una actividad pensada para los más pequeños y para favorecer la participación de las familias dentro de la programación festiva.

A mediodía, el recinto taurino acogió el encierro y exhibición de ganado vacuno de la ganadería V. Guillamón, de Sant Joan de Moró, en una cita que reunió a numerosos aficionados a los festejos populares. Ya por la tarde, la misma ganadería protagonizó una nueva exhibición de ganado vacuno, manteniendo el ambiente taurino durante buena parte de la jornada.

Uno de los momentos destacados de la víspera fue la exhibición del toro burraco Faraón, número 2, de la ganadería Carles y María, patrocinado por la A.C. Discoliaos. La programación taurina continuó por la noche con la concentración y desfile de disfraces por el recorrido taurino, con premio para los participantes, seguido de la embolada del toro Faraón y una exhibición de vaquillas de Víctor Guillamón, amenizada por la charanga local XUMET.

La música también tuvo un papel destacado durante la jornada del martes con la actuación de Showman El Serrucho en el recinto de tardeos y, ya de madrugada, con la macrodisco móvil Macro Black Bandalay en el escenario exterior del edificio polifuncional, con la colaboración de Fobesa.

El alcalde, Vicente Pallarés, ha destacado que las fiestas “vuelven a demostrar la fuerza de un pueblo que participa, que mantiene vivas sus tradiciones y que disfruta de estos días con alegría, convivencia y respeto”. Asimismo, ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a “seguir compartiendo una programación pensada para todos los públicos, en la que se combinan tradición, cultura, música, actos taurinos y actividades para toda la familia”.

Jornada de San Juan Bautista

La programación de este miércoles comenzará a las 10.00 horas con la tradicional despertà, con disparo de carcasas a cargo de la pirotecnia local Baldayo’s C.B.

A las 11.45 horas está prevista la salida desde la iglesia para recibir la imagen de Sant Vicent, con la asistencia de las autoridades, las reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor, acompañadas por la banda Amics de la Música. A continuación, se celebrará la misa concelebrada en honor a San Juan Bautista, cantada por la Rondalla.

Seguidamente, en el Ayuntamiento, se procederá a la entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles de las fiestas 2026 y a los premiados por su excelencia académica. Además, se inaugurará la exposición de labores y bolillos organizada por la A.C. de las Amas de Casa “La Purísima”.

Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la procesión con las imágenes de Sant Joan y Sant Vicent, con la asistencia de las autoridades, las reinas y sus respectivas Cortes de Honor, acompañadas por la banda Amics de la Música.

Noticias relacionadas y más

La jornada finalizará con el gran musical “La Movida”, en el edificio polifuncional, con la colaboración de Pamesa Cerámica, una propuesta que invitará al público a revivir grandes éxitos musicales y a disfrutar de una noche festiva en Sant Joan de Moró.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
  2. Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
  3. Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
  4. De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
  5. Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
  6. Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
  7. Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
  8. Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026

Moró vive este miércoles su día grande de las fiestas después de ensalzar a la 'dona moronera'

Dos niños de 8 y 10 años trasladados al hospital tras un incendio en una vivienda de Burriana

Dos niños de 8 y 10 años trasladados al hospital tras un incendio en una vivienda de Burriana

Nules convierte l’Estany en el gran escenario del verano con música, gastronomía y planes para todos los públicos

Nules convierte l’Estany en el gran escenario del verano con música, gastronomía y planes para todos los públicos

Segorbe ganará 62 plazas de aparcamiento junto al casco histórico

La Generalitat destina cerca de 450.000 euros a 28 pueblos de Castellón para prevenir incendios forestales

La Generalitat destina cerca de 450.000 euros a 28 pueblos de Castellón para prevenir incendios forestales

Nace una 'app' en Orpesa que permite 'adoptar' animales y seguir en vivo a especies protegidas

Accidente en Castellón: Herido el conductor de un camión de transporte de cerdos caído por un terraplén

Accidente en Castellón: Herido el conductor de un camión de transporte de cerdos caído por un terraplén

El Gobierno da luz verde definitiva a la nueva 'autopista eléctrica' Morella-La Plana y el desmontaje de la actual línea tras 17 años de trámites

El Gobierno da luz verde definitiva a la nueva 'autopista eléctrica' Morella-La Plana y el desmontaje de la actual línea tras 17 años de trámites
Tracking Pixel Contents