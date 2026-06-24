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Onda adecua sus toriles para abrirlos al público durante todo el año

Pretenden convertir un espacio ligado a la tradición taurina en un recurso divulgativo sobre la historia de la Fira

El concejal de Fiestas, Sergio Puig (i), visitó los trabajos en los toriles.

El concejal de Fiestas, Sergio Puig (i), visitó los trabajos en los toriles. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

Los toriles municipales de Onda se preparan para dejar de ser un espacio reservado casi exclusivamente a los días grandes de la Fira. El Ayuntamiento está llevando a cabo diferentes trabajos de mejora y mantenimiento en estas instalaciones con un doble objetivo: ponerlas a punto para la programación taurina y avanzar en un proyecto que permita convertirlas en un espacio visitable durante buena parte del año.

Las actuaciones se centran en reforzar la funcionalidad, la seguridad y la conservación de un recinto clave para el desarrollo de los festejos taurinos. Los trabajos incluyen labores de pintura, acondicionamiento general, mejora de la iluminación interior y puesta a punto de los elementos que se utilizan durante la Fira. También se ha intervenido en barreras, burladeros y estructuras metálicas, fundamentales tanto para la seguridad de las personas como para el manejo y distribución de los animales.

Pero la intervención va más allá del mantenimiento. El consistorio estudia ahora cómo abrir los toriles a vecinos, visitantes, aficionados y grupos escolares fuera de los periodos en los que las instalaciones están vinculadas directamente a los festejos. La idea es que este espacio pueda recorrerse y conocerse por dentro, como parte de la historia festiva de Onda y de una de sus tradiciones más arraigadas.

Para ello, el proyecto contempla la incorporación de fotografías históricas, paneles informativos y contenidos divulgativos que ayuden a explicar la evolución de los festejos taurinos en la ciudad. La intención es que los visitantes puedan entender el papel que la Fira ha tenido durante generaciones en la vida social, cultural y festiva del municipio.

Lugar para conocer las tradiciones

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que la Fira d’Onda “es una referencia para miles de aficionados” y ha defendido la importancia de que unas instalaciones que cada año acogen ejemplares de algunas de las mejores ganaderías del país estén “en las mejores condiciones”. Puig ha subrayado, además, que el objetivo es que los toriles “sean también un lugar donde conocer nuestra historia y nuestras tradiciones” y puedan convertirse en un recurso divulgativo para acercar el patrimonio festivo a vecinos, escolares y visitantes durante todo el año.

Los toriles municipales forman parte del engranaje esencial de la Fira d’Onda. Cada edición reciben algunos de los ejemplares más destacados del campo bravo nacional que participan en la programación taurina del municipio. De cara a 2026, el Ayuntamiento ya ha anunciado la presencia de ganaderías de prestigio como Santiago Domecq y La Quinta en los encierros municipales, además del toro de Partido de Resina presentado durante los últimos meses.

En este contexto, las mejoras realizadas buscan que las instalaciones estén a la altura de una Fira que vuelve a situar a Onda entre los referentes taurinos de la Comunitat Valenciana y que atrae cada año a miles de aficionados durante las fiestas.

Entre las novedades incorporadas destaca la instalación de seis nuevas mamparas de cristal en los compartimentos individuales destinados a los animales. Este sistema permite a los profesionales supervisar el estado de cada toro desde el exterior sin que el animal pueda ver a las personas situadas al otro lado, lo que facilita las labores de control y seguimiento previas a los festejos.

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Las actuaciones también han servido para mejorar diferentes espacios interiores de los corrales y reforzar el mantenimiento de todos los elementos que forman parte de la operativa habitual de los festejos taurinos. Estos trabajos se suman a los realizados el pasado año en las fachadas exteriores de los toriles, una intervención que permitió renovar la imagen de un espacio estrechamente vinculado a la tradición taurina ondense.

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