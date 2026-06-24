Peñíscola pone fecha al final de las obras que complican el tráfico en el centro

Las obras para eliminar la antigua Estación de Pretratamiento de Aguas Residuales (EPAR) de Peñíscola y reordenar los colectores asociados concluirán finalmente a mediados de julio, después de acumular aproximadamente un mes de retraso respecto a la previsión inicial.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de diciembre y, en un primer momento, estaba previsto que finalizaran durante junio. Sin embargo, según explican desde el consistorio, diversos imprevistos técnicos han obligado a modificar el proyecto durante su ejecución, lo que ha alargado los plazos previstos.

La actuación cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y tiene como objetivo eliminar una infraestructura de los años noventa situada en el edificio del antiguo Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución, además de conectar definitivamente la antigua estación de bombeo con la nueva instalación depuradora.

Durante una visita a las obras realizada en enero, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, defendió la necesidad de acometer esta intervención al tratarse de una instalación “totalmente anacrónica” que todavía mantenía un pretratamiento de aguas residuales dentro del casco urbano. Además, recordó que esta infraestructura generaba molestias por olores y ruido a los vecinos de la zona.

La complejidad de la obra ha sido uno de los principales condicionantes de los trabajos. Según explicó entonces el conseller, la actuación requiere la soterración de canalizaciones bajo el Ullal de Peñíscola y debe ejecutarse sin interrumpir en ningún momento el proceso de depuración de aguas residuales, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento habitual del sistema en una localidad con actividad turística durante todo el año.

Modificación del proyecto por motivos de seguridad

El retraso registrado se debe a la aparición de dificultades técnicas no previstas inicialmente. La obra se estaba ejecutando mediante un sistema de tablestacas, pero los responsables detectaron que las cimentaciones de los edificios colindantes con el antiguo Ayuntamiento eran más reducidas de lo esperado.

Esta circunstancia podía comprometer la seguridad y estabilidad de los inmuebles cercanos, por lo que fue necesario modificar el proyecto y adoptar una solución constructiva diferente.

Fuentes municipales señalan que “esta alteración ha provocado un retraso aproximado de un mes respecto al calendario inicial, desplazando la fecha de finalización prevista de mediados de junio a mediados de julio”.

Apertura progresiva al tráfico

La ejecución de los trabajos ha obligado al corte de tráfico en uno de los principales accesos al municipio, la plaza de la Constitución, y ha afectado también a dos vías estratégicas como la avenida Akra Leuke y la avenida España.

Ante esta situación, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha solicitado a la dirección de obra que se priorice la reapertura del tráfico hacia la avenida España lo antes posible. Según han acordado la Policía Local y los responsables de la actuación, se habilitarán aperturas intermitentes en aquellos tramos donde resulte viable mientras avanzan los trabajos.

Actualmente, las obras se encuentran en el tramo final de la cuarta fase de ejecución. Si no surgen nuevos contratiempos, la primera semana de julio será la última de trabajo y la rotonda de la plaza de la Constitución podrá reabrirse completamente a la circulación.

Una obra esperada desde hace años

La eliminación de la antigua EPAR era una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Peñíscola, que venía reclamando esta actuación desde 2015. La intervención permitirá desconectar definitivamente la antigua instalación y liberar los espacios que actualmente ocupa en el edificio del antiguo consistorio.

“Las obras han sido muy reclamadas y esperadas”, ha señalado el alcalde, Andrés Martínez, quien ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias derivadas de los trabajos. “Sabemos que están generando inconvenientes, pero es imposible hacerlo más rápido y evitar el corte de viales”, ha afirmado.

Martínez ha subrayado además los beneficios que aportará la actuación una vez finalizada. “Esta obra acabará liberando el edificio del antiguo Ayuntamiento y podremos así contar con una instalación pública más. Además, ahora el agua subirá y bajará directamente por los bombeos hasta la depuradora”, ha explicado.

Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus destacó que la eliminación de la infraestructura era “un paso muy importante que había que dar”, dentro de un proyecto que permitirá modernizar el sistema de saneamiento del municipio y eliminar definitivamente una instalación considerada obsoleta.