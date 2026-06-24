Con presencia de alcaldes de Castellón
El Senado pide blindar las viviendas históricas de la costa de Castellón frente a los derribos
La propuesta del PP reclama una moratoria en los deslindes de Costas y solicita revisar la normativa del litoral con más diálogo entre administraciones
Europa Press
El Senado ha aprobado este miércoles, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de PNV y Junts, una iniciativa que reclama una moratoria para los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la suspensión de aquellas actuaciones que puedan derivar en reversiones, ocupaciones, caducidades o demoliciones de edificaciones afectadas por la Ley de Costas.
La propuesta, impulsada por el PP y defendida previamente por gobiernos autonómicos populares en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ha salido adelante en el pleno de la Cámara Alta pese al voto en contra del PSOE. Otros grupos que habitualmente apoyan al Gobierno, como ERC y EH Bildu, han optado por la abstención. Según ha trasladado el PP de Castellón, Compromís no participó en la votación.
La iniciativa consta de diez medidas y plantea, entre otros puntos, abrir una revisión ordenada y consensuada de la Ley de Costas y de la normativa que regula el litoral. También reclama la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para abordar la situación con las administraciones implicadas.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la protección de las viviendas históricas y singulares situadas en la costa, especialmente en núcleos tradicionales de la provincia de Castellón que se consideran afectados por los cambios normativos y por los procedimientos vinculados al dominio marítimo-terrestre.
Alcaldes de Castellón
Representantes municipales del litoral castellonense asistieron al debate en el Senado para respaldar la iniciativa. Entre ellos estuvieron el vicesecretario del PPCS y primer edil de Moncofa, Wences Alós, así como los alcaldes de Xilxes y Orpesa, Ismael Minguet y Rafael Albert, y la concejala de Cabanes Ana Obiol. Los tres senadores del PP por Castellón (el vila-realense Jaume Llorens, la ondense Carmina Ballester y la benicense Susana Marqués) también apoyaron la propuesta.
Desde el PPCS defienden que estas edificaciones forman parte de la identidad de los municipios costeros y reclaman una solución que permita compatibilizar la protección del litoral con la preservación de núcleos tradicionales y derechos consolidados. Alós sostuvo que se trata de viviendas que, en muchos casos, han pasado de generación en generación y que forman parte del patrimonio de los municipios.
La formación popular recuerda, además, que esta reivindicación no es nueva. En abril de 2022, el entonces senador y actual conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ya defendió una iniciativa en esta línea, que no prosperó. Posteriormente, el 12 de marzo de 2024, el PP volvió a llevar la cuestión al Senado, donde sí fue aprobada. Según recriminan los populares, aquella propuesta continúa pendiente de tramitación en el Congreso.
Más allá de la situación de las viviendas históricas, el PP vincula la iniciativa a la reforma del Reglamento General de Costas, que, a su juicio, ha generado incertidumbre entre ayuntamientos, propietarios y sectores económicos relacionados con el litoral. Por ello, reclama “más diálogo” y una mesa de trabajo con las administraciones y colectivos afectados.
La aprobación en el Senado no implica una modificación inmediata de la normativa, pero refuerza la presión política sobre el Gobierno central para revisar el marco actual de Costas y abrir un proceso de negociación sobre los deslindes, las concesiones y la protección de los núcleos tradicionales del litoral.
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