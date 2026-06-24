La vieja travesura por Sant Joan que aún sobrevive entre macetas en un pueblo de Castellón

La noche de Sant Joan volvió a dejar en Morella una de sus imágenes más características: la Costa de Sant Joan con algunas macetas y plantas recogidas de balcones y ventanas del municipio. Se trataba de una tradición arraigada desde hace décadas que, aunque cada vez contaba con menos participación, seguía formando parte del imaginario colectivo de la localidad.

La costumbre, protagonizada principalmente por jóvenes durante la madrugada del 23 al 24 de junio, consistía en trasladar macetas que encontraban en balcones y fachadas hasta la empinada calle que da nombre al santo. Este año, sin embargo, la práctica tuvo un alcance limitado, con cinco macetas retiradas. Para muchos vecinos, especialmente los de más edad, la llegada de esta fecha implicaba una rutina bien conocida: guardar las plantas antes de acostarse para evitar encontrarlas al día siguiente en plena cuesta.

Lo que durante generaciones se entendió como una travesura festiva vinculada a la noche más corta del año fue perdiendo fuerza y aceptación social. La mayor concienciación ciudadana, el malestar de algunos propietarios y las advertencias institucionales redujeron una práctica que ya no se vivía con la misma naturalidad. Precisamente este año, el Ayuntamiento de Morella reforzó su mensaje a través de sus canales oficiales de comunicación con un aviso dirigido a la población ante la celebración de Sant Joan. En el comunicado, el consistorio recordó que estaba prohibido coger plantas de los balcones, ya que se trataba de propiedades privadas y esta acción podía derivar en responsabilidades legales.

El origen de esta tradición se remontaba a antiguas costumbres conocidas como enramadas, en las que los jóvenes decoraban balcones y puertas con flores, ramas y plantas como símbolo de afecto hacia las jóvenes del pueblo. Aquellas muestras, vinculadas a rituales de amor y fertilidad propios de la noche de Sant Joan, se fueron transformando con el paso del tiempo. Con los años, ese componente simbólico fue desapareciendo y derivó en la práctica actual: recoger macetas de distintos balcones y reunirlas en la Costa de Sant Joan, manteniendo el carácter festivo y transgresor de una noche cargada de simbolismo.

Pese al descenso de participación, la tradición siguió estrechamente ligada a las fiestas del barrio de Sant Joan, el único de la capital de Els Ports que había logrado conservar sus celebraciones populares. Una tradición que evolucionaba con los tiempos, pero que seguía marcando una de las fiestas más singulares del calendario festivo morellano.