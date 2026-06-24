Vinaròs celebra el día grande de sus fiestas con una gran participación

La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs alcanzó este miércoles uno de sus momentos más esperados con la celebración de su jornada central, que reunió a cientos de vecinos y visitantes en una intensa programación marcada por la tradición, la convivencia y una amplia oferta cultural y de ocio para todas las edades.

La mañana comenzó con el tradicional pasacalle en honor a Sant Joan, que recorrió las calles del centro histórico acompañado por las reinas, damas, cavallers y representantes institucionales. La comitiva partió desde la calle Sant Joan hasta la iglesia arciprestal, animada por la música y el colorido de la Colla de Nanos i Gegants.

A continuación, la iglesia arciprestal acogió la solemne eucaristía dedicada al patrón de la ciudad, un acto cargado de simbolismo y arraigo popular. Tras la ceremonia, autoridades y representantes festivos protagonizaron un nuevo recorrido por diversas calles del casco urbano, compartiendo con vecinos y visitantes el ambiente festivo que se respiraba en cada rincón de la localidad.

La imagen de Sant Joan recorrió las calles de Vinaròs. / Javier Flores

La programación continuó por la tarde con propuestas de marcado carácter social, como el tardeo inclusivo organizado por la Colla Gent de Bé junto a Afaniad, una iniciativa que volvió a poner de relieve los valores de integración y participación presentes en las fiestas.

Uno de los eventos más concurridos de la jornada fue el Holi Colours Festival, celebrado en la zona portuaria. La explosión de colores, música y diversión convirtió el espacio en un punto de encuentro para familias, jóvenes y grupos de amigos, en una cita que destacó por su gran ambiente y elevada participación.

La agenda cultural también tuvo un papel protagonista. Dentro de la iniciativa Vinaròs Ciutat d’Artistes, La Pèrgola acogió actividades musicales durante toda la tarde y la noche, mientras que La Mera Espai Cultural presentó el espectáculo “Vivo Cantando”, una propuesta inspirada en grandes éxitos del Festival de Eurovisión interpretada por jóvenes talentos del teatro musical local.

El paseo marítimo volvió a llenarse de ritmo con las actuaciones itinerantes de la Charanga Els Indultats, mientras que la Carpa de Fiestas registró una gran asistencia durante la exhibición infantil “Mamma Mia”, organizada por la Academia de Baile Locura.

Entrega del Alè Vinarossenc al chef Rubén Miralles. / Javier Flores

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar en el Auditorio Municipal, donde se hizo entrega del galardón Alè Vinarossenc al chef Rubén Miralles, reconocido por ser el primer vinarocense en obtener una estrella Michelin. El acto, impulsado por la Fundació Caixa Vinaròs, contó además con la actuación de la reconocida artista Pepa Plana, que conquistó al público con su espectáculo “A cada pas”.