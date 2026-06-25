Almassora reabre el consultorio médico de la playa para reforzar la asistencia sanitaria durante el verano

El Ayuntamiento de Almassora reabrirá el próximo 29 de junio el consultorio médico auxiliar de la playa, ubicado en las dependencias municipales del Pla de la Torre, en la zona de Carabineros, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria durante los meses de mayor afluencia de vecinos y visitantes al litoral. El servicio permanecerá operativo hasta el 31 de agosto y contará con consulta médica los lunes en horario de 12:00 a 14:00 horas.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y la concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, han visitado las instalaciones para supervisar los trabajos de adecuación y puesta a punto del consultorio antes de su apertura.

La reapertura de este recurso asistencial ha sido posible gracias a las conversaciones y gestiones mantenidas por el Ayuntamiento con la Conselleria de Sanidad para garantizar la prestación del servicio durante la temporada estival. De este modo, el consultorio volverá a abrir sus puertas por tercer año consecutivo, después de que permaneciera cerrado tras la decisión adoptada por el anterior gobierno autonómico.

“Desde el Ayuntamiento hemos trabajado de manera constante y coordinada con la Conselleria para asegurar que los vecinos de la playa dispongan de una atención sanitaria cercana y accesible durante el verano. Mantener operativo este consultorio es una prioridad para este equipo de gobierno y una muestra de nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad”, ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, la primera edila ha reiterado la reivindicación municipal de seguir mejorando la atención sanitaria en el municipio. “Confiamos en que el centro de salud integrado Pío XII pueda recuperar en breve las especialidades médicas que fueron eliminadas por el anterior gobierno autonómico. Seguiremos trabajando junto a la Conselleria para avanzar en la mejora de los servicios sanitarios que merecen los almassorins”, ha afirmado Tormo.

Los pacientes que necesiten ser atendidos pueden acercarse en el horario de consulta a las instalaciones de Carabineros.