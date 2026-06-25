Burriana impulsa un verano activo con el inicio del Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables Estiu 2026
Un total de 453 niños y niñas participan este verano en las actividades deportivas, talleres y salidas al aire libre en la capital de la Plana Baixa
El proyecto de la Concejalía de Deportes arranca su actividad combinando la práctica deportiva con la educación en valores y salud en múltiples instalaciones municipales
Esta semana ha arrancado el Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables Estiu 2026, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Burriana a través de la Concejalía de Deportes que combina actividad física, diversión y educación en hábitos saludables para 453 niños y niñas del municipio.
El campus se divide este año en dos turnos: el primero, que se desarrolla del 22 de junio al 10 de julio, y el segundo, previsto del 13 al 31 de julio. Durante estas semanas, los participantes disfrutarán de un completo programa de actividades adaptadas por edades, con sede en diferentes instalaciones municipales de Burriana como el complejo deportivo Llombai, el IES Llombai, el polideportivo de La Bosca, la piscina municipal y la playa, entre otras.
La programación de esta edición incluye sesiones deportivas junto a clubes locales, revisiones de salud, salidas en bicicleta, rutas de senderismo y talleres creativos, garantizando una alternativa que exprime al máximo los espacios públicos de la ciudad. El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha subrayado que “este campus es una de las apuestas más importantes del verano, porque combina el ocio con el fomento de la actividad física y los hábitos saludables. Queremos que los más pequeños aprendan a cuidarse mientras se divierten y conviven con otros niños”. Además, ha agradecido el trabajo de monitores, técnicos y clubes locales implicados: “gracias a ellos, las familias cuentan con una alternativa educativa y lúdica de calidad para las vacaciones”.
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