La fuente de un pueblo desaparecido bajo el pantano vuelve a brillar 119 años después en Castellón

Casi medio siglo después de perderse su pista, el remate original de una fuente histórica volverá a ocupar su lugar. La antigua fuente que presidía la vida cotidiana en Campos de Arenoso, el pueblo sumergido bajo las aguas del pantano, recuperará completamente su estructura original 119 años después de su inauguración.

Aunque la fuente fue restaurada e instalada en La Alquería, en Montanejos, hace unos años, tuvo que ser coronada entonces por una réplica de la ‘ensaladera’ original, el remate o crátera de 1907 que desapareció tras las obras de construcción del embalse, en el año 1977.

Ahora, gracias al tesón, la sensibilidad y el compromiso de Josep Ramisa, descendiente de Campos, con la colaboración del Ayuntamiento de Montanejos, la pieza original volverá a coronar la fuente el próximo 28 de junio, víspera de San Pedro, patrón de Campos.

Para la ocasión, Montanejos ha previsto un sencillo pero emotivo acto de inauguración y reconocimiento, que arrancará a las 13.00 horas y contará con la actuación del grupo de jotas Arte Baturro.

Una fuente que fue punto de encuentro del pueblo

La recuperación de esta pieza tiene un gran valor sentimental para las familias vinculadas a Campos de Arenoso, un pueblo cuya memoria continúa muy presente entre sus antiguos vecinos y descendientes.

La fuente original, según relata Ramisa, data de 1907, tal y como recoge una inscripción de la propia estructura, en los años en los que el alcalde José Pérez impulsó la llegada del agua al pueblo. Durante décadas, la fuente fue punto de encuentro y espacio central de la vida diaria de Campos.

Instalación de la fuente de Campos en La Alquería. / MEDITERRÁNEO

La desaparición de la ‘ensaladera’ tras las obras del embalse

Ramisa recuerda que, durante las obras de construcción de la presa, en los años setenta, los movimientos de maquinaria afectaron a la conducción de agua y provocaron problemas de suministro.

Para asegurar el abastecimiento, se dejaron solo dos caños y se retiró la parte superior, que fue entregada a los descendientes del alcalde que llevó el agua al pueblo. En 1977 se marcharon los últimos habitantes y Campos quedó definitivamente silenciado bajo las aguas del embalse. Con ellos, se perdió la última pista del paradero de la ‘ensaladera’.

Una imagen en Facebook permitió localizar la pieza

Hasta que, hace unos años, una imagen publicada en Facebook impulsó a Ramisa a buscarla con el objetivo de recuperarla para la memoria de Campos.

En la fotografía, se veía la pieza instalada en una torre de Piera, en Barcelona, con las montañas de Montserrat al fondo.

“Desde que tuve noticia de dónde podía estar, no dejé de seguir la pista. Ha sido un proceso largo, pero lo he hecho con mucha emoción, porque esta fuente no es solo una fuente: forma parte de la memoria de Campos”, explica.

Tras contactar con los propietarios, Ramisa alcanzó un acuerdo privado para hacerse cargo de la recuperación y restauración de la pieza, con el objetivo de que pudiera volver a instalarse junto al resto de la fuente original.

La fuente de Campos ya luce en La Alquería. / MEDITERRÁNEO

El depositario final será el Ayuntamiento de Montanejos, que ha coordinado con él los trabajos necesarios para hacer posible su colocación.

La pieza ha sido sometida a un importante proceso de limpieza y restauración. La parte superior se ha recuperado en bronce, con un acabado resistente pensado para soportar el paso del tiempo y prevenir posibles actos vandálicos.

También se han incorporado desagües para evitar que el agua quede estancada en el interior de la ‘ensaladera’ y evitar, así, su deterioro.

La pieza conserva su forma de copa ornamental, con relieves decorativos, asas laterales y una presencia muy reconocible en las antiguas fotografías de la plaza de Campos.

“Me ha costado mucho tiempo, esfuerzo y también dinero, pero lo he hecho con emoción. Para los descendientes, esta fuente tiene un valor sentimental enorme, porque nos conecta con el pueblo, con nuestras familias y con una parte de nuestra historia que no queremos que se pierda”, ha afirmado Ramisa.

Montanejos culmina una recuperación patrimonial y emocional

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha agradecido el compromiso personal de Josep Ramisa y ha subrayado la importancia de esta recuperación patrimonial y emocional.

“Campos de Arenoso forma parte de la historia de la comarca y de la memoria de muchas familias. Que la fuente recupere su estructura original es una forma de respetar esa historia y de mantener vivo el vínculo con un pueblo que desapareció físicamente, pero que sigue muy presente en el sentimiento de sus descendientes”, ha señalado.

El acto llega tras la reciente inauguración de la plaza de La Alquería, primer premio del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana de la Diputación, y en una fecha especialmente vinculada a la historia de Campos.

"Tras la reciente inauguración de la plaza de La Alquería, primer premio del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana de la Diputación, volvemos a La Alquería para un homenaje a la memoria en una fecha muy especial. El 29 de junio de 1907, víspera del día del patrón de Campos, se inauguró la fuente siendo alcalde José Pérez Pérez. Ahora, 119 años después, la fuente de Campos volverá a brillar", concluye Sandalinas.