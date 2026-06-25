El giro inesperado en Burriana: ex de Compromís y Vox se unen ahora en el mismo proyecto político

Antiguos miembros de Compromís y Vox coinciden ahora en el mismo proyecto. Units per Borriana continúa tomando forma y sorprende con la incorporación del ex edil de la formación de Abascal, Antonio Ferrándiz, en un movimiento que la formación enmarca en la idea de "trabajar por Burriana por encima de cualquier sigla o interés externo".

La formación impulsada por concejales que pasaron al grupo de no adscritos, Jorge Alarcón y Carla Gascó, ha anunciado a través de un comunicado que el que fue edil de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento durante la presente legislatura hasta la ruptura del pacto de gobierno entre Vox y el Partido Popular, se suma al proyecto en esta nueva fase de configuración.

El partido ha señalado en ese mismo comunicado que esta incorporación responde a la voluntad de seguir construyendo un proyecto abierto a personas con trayectorias diversas, con el objetivo de reforzar su carácter estrictamente municipalista.

En su despedida como edil el pasado mes de noviembre, explicó que su entrada en la política local estuvo vinculada a sus 38 años de servicio en el Cuerpo de la Policía Local de Burriana y a su voluntad de continuar al servicio de la ciudadanía. Entonces afirmó que ese compromiso "seguía más vivo que nunca".

Sobre su incorporación al nuevo proyecto, ha señalado que responde a los mismos principios que motivaron su salida del Ayuntamiento: "por coherencia y por responsabilidad". Ha indicado que ha encontrado una iniciativa de carácter municipalista en la que confluyen distintas sensibilidades, pero con un objetivo común centrado en la gestión de la ciudad.

"No ser esclavo de injerencias"

También ha subrayado que se trata de un espacio político que "no va a ser esclavo de injerencia ninguna ajena a nuestra ciudad", reforzando la idea de independencia en la toma de decisiones y una posible alusión velada a las razones que motivaron la ruptura del equipo de gobierno.

Por su parte, el portavoz de la formación, Jorge Alarcón, ha dado la bienvenida al nuevo integrante y ha destacado que su incorporación “representa el espíritu del proyecto: sumar a personas con experiencia, criterio propio y voluntad de servicio”.

Alarcón ha insistido en que Units per Borriana nace con vocación municipalista y con el objetivo de centrarse en la gestión de los problemas cotidianos de la ciudad, desde el municipalismo, el valencianismo, la coherencia, la meritocracia y el pragmatismo.

El proyecto se presentó la semana pasada como una nueva formación impulsada por Alarcón y Gascó tras su salida de Compromís, partido con el que concurrieron a las elecciones municipales y del que se desvincularon tras discrepancias internas a principios de año.

La aparición de este nuevo proyecto se suma a la reconfiguración del mapa político local de cara al próximo ciclo electoral, en un contexto en el que distintas sensibilidades de ámbito municipal han comenzado a reorganizarse en Burriana tras los cambios producidos en la actual legislatura.