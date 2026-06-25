Jack Sparrow desembarca en la Torre Sant Vicent de Benicàssim con una gran aventura familiar

Benicàssim recreará su pasado 'pirata' los días 27 y 28 de junio con una nueva edición de ¡Torre a la Vista!, una cita gratuita que convertirá los alrededores de la torre en un escenario de juegos, espectáculos, actividades acuáticas, desfiles y encuentros con personajes piratas.

La propuesta arrancará cada tarde a las 17.30 horas y mantendrá la actividad hasta las 21.30 horas en la playa Torre Sant Vicent, con más de una veintena de opciones pensadas para familias con niños de diferentes edades.

La edición de este año llega, además, con novedades de gran tirón visual. El público podrá ver un barco pirata de 11 metros, con movimiento lateral y mecanismos que elevan y bajan la proa y la popa para simular la navegación en alta mar, y dos grandes recorridos acuáticos de más de 50 metros adaptados por edades.

Actividades por edades para organizar la tarde

Las familias encontrarán propuestas para niños pequeños, escolares y adolescentes. El campamento pirata incluirá juegos de agilidad como toboganes, balancines y saltos al vacío para participantes de 5 a 15 años, además de una zona de fuerza con rocódromo y tirolina para edades de 6 a 16 años.

La parte de destreza reunirá actividades como Tesoro gourmet, Derriba grumetes y Memory marino, abiertas de 3 a 15 años. También habrá juegos de ingenio para los más pequeños, como Barco bailarín, Medallón pirata y Medusa de mar, dirigidos a niños de 3 a 10.

Uno de los grandes atractivos de la programación llegará con las pruebas acuáticas. Isla Tortuga y El arrecife estarán pensadas para niños de 5 a 10, mientras que La red del Kraken y Muros de coral ofrecerán una versión para participantes de 10 a 15. La zona de equilibrio completará el recorrido con puentes y pasarelas para edades de 6 a 12 años.

Una ruta pirata desde Heliópolis

El desfile En busca de la Torre de Sant Vicent partirá los dos días a las 18.30 horas desde la playa Heliópolis y llegará a la playa Torre Sant Vicent a las 20.00 horas. La comitiva avanzará con el barco pirata, teatro itinerante y música en directo, por lo que las familias podrán seguir la marcha o incorporarse en distintos puntos de la avenida Ferrandis Salvador.

La ruta pasará a las 18.45 horas por la Biblioteca del Mar, a las 19.00 por el entorno del Servigroup Trinimar, a las 19.15 por el complejo Eurosol, a las 19.30 por la zona Els Terrers, a las 19.45 por la Escola de la Mar y culminará a las 20.00 horas junto a la Torre Sant Vicent.

El ambiente pirata crecerá con una marcha de tambores previa al desembarco, que anunciará la llegada de la embarcación y reforzará el carácter inmersivo de una cita pensada para que los niños vivan la aventura desde dentro.

Títeres, photocall y visitas a la torre

El apartado escénico tendrá una parada fija cada tarde con El carronet de los títeres, programado de 19.00 a 19.45 horas. El sábado ofrecerá el espectáculo La aventura marina y el domingo representará La isla del tesoro, ambos dirigidos a todos los públicos.

Otro de los momentos más esperados llegará a partir de las 20.30 horas con la presencia de Bernat Costa, doble oficial de Johnny Depp en España, que acudirá caracterizado como el capitán Jack Sparrow para participar en un photocall familiar hasta las 21.30 horas.

La programación también permitirá descubrir el Centro de Interpretación Torre de Sant Vicent. El espacio abrirá los días 27 y 28 de junio de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00, con visitas guiadas cada hora.

El precio será de 3 euros, con tarifa reducida de 1,50 euros, y el pago deberá realizarse con tarjeta de crédito.

El Ayuntamiento plantea esta nueva edición como una forma de acercar el patrimonio local a vecinos y visitantes a través del juego. La Torre Sant Vicent, fortificación del siglo XVI vinculada a la defensa de la costa frente a los ataques corsarios, volverá así a convertirse en el punto de encuentro de una de las primeras grandes propuestas familiares del verano.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, salvo las visitas al centro de interpretación. La organización recomienda acudir con tiempo, especialmente a las familias que quieran participar en los circuitos por edades, seguir el desfile desde Heliópolis o fotografiarse con Jack Sparrow al final de la tarde.