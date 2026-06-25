Moró llena la plaza con el 'tombet de bou' en una de las noches grandes de sus fiestas

Sant Joan de Moró vivió este jueves una de las jornadas más completas y multitudinarias de sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. El día de la peña Conill Pelat reunió a vecinos, peñas y visitantes en una programación con sabor plenamente festivo: actividades infantiles, tradición taurina, música en directo, gastronomía popular y baile hasta la madrugada.

La jornada comenzó con el parque infantil en el polifuncional, una propuesta pensada para que los más pequeños también disfrutaran de la mañana. A esa misma hora se celebró la misa en recuerdo de las personas fallecidas durante el último año.

El ambiente taurino tomó el relevo a mediodía con el encierro y la exhibición de ganado vacuno de la ganadería Jaime Tárrega Lucas, de Vilafamés. Después, el público pudo seguir la exhibición de la vaca castaña Princesa, perteneciente a la ganadería Carles y María, de Moró.

La actividad continuó por la tarde con una nueva exhibición de reses, mientras que el recinto de tardeos puso la nota musical con el pop-rock del grupo Five.

El gran punto de encuentro llegó por la noche con la tradicional cena popular de tombet de bou. La plaza del Ayuntamiento volvió a llenarse de mesas, familias, amigos y peñas para compartir una de las citas gastronómicas más arraigadas de las fiestas de Sant Joan de Moró.

Con el paso de los años, el tombet se ha convertido en mucho más que una cena popular. Es una noche de convivencia, de reencuentros y de pueblo, una de esas tradiciones que reúnen a distintas generaciones y que reflejan el carácter participativo de las fiestas. La plaza volvió a presentar un gran ambiente, con conversaciones, cuadrillas y vecinos disfrutando de una de las veladas más queridas del calendario festivo.

El alcalde, Vicente Pallarés, destaca que “el tombet de bou es una de las tradiciones más queridas de nuestras fiestas porque representa muy bien lo que somos como pueblo: una localidad que sabe reunirse, compartir y disfrutar de sus costumbres”. Además, subrayó que “ver la plaza llena en una noche como esta es una satisfacción enorme y demuestra la implicación de toda la gente”.

Programación de este viernes

La programación festiva continúa este viernes con una nueva jornada organizada por las asociaciones culturales peñas Empina el Colze y Toreros de Barra. A las 12.30 horas está prevista la tradicional cagà del manso en el exterior del polifuncional, organizada por la A.C. La Divisa, con un premio de 600 euros.

Por la tarde, a las 13.30 horas, tendrá lugar un encierro y exhibición de toros de la ganadería de Víctor Guillamón, de Sant Joan de Moró, desde la avenida La Plana. El recinto de tardeos acogerá a las 17.30 horas la discomóvil Sangonereta y, a las 18.30 horas, continuará la exhibición de ganado vacuno de la misma ganadería.