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Onda inaugura las X Convivencias Cerámicas y reúne a más de un centenar de artistas

El Museu del Taulell acoge cinco días de creación colectiva e intercambio internacional con Italia como país invitado

Gran ambiente en la inauguración de las décimas Convivencias Cerámicas.

Gran ambiente en la inauguración de las décimas Convivencias Cerámicas. / Mediterráneo

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Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado oficialmente las X Convivencias Cerámicas Internacionales, una edición muy especial que conmemora diez años de uno de los encuentros de muralismo cerámico más consolidados del panorama nacional. Hasta el próximo domingo, el Museu del Taulell Manolo Safont volverá a convertirse en punto de encuentro para más de un centenar de artistas, docentes, estudiantes y profesionales procedentes de distintos lugares, que compartirán cinco jornadas dedicadas a la creación colectiva, el intercambio de conocimientos y la experimentación artística.

El acto inaugural ha contado con la participación del concejal de Cultura, Daniel Álvaro, quien ha destacado la evolución de un proyecto que ha convertido a Onda en un referente para los amantes de la cerámica contemporánea. "Las Convivencias Cerámicas demuestran que Onda sigue siendo un referente donde tradición, creatividad e innovación caminan de la mano”, ha señalado. “Durante estos diez años hemos visto crecer un proyecto que preserva nuestro patrimonio cerámico y también lo proyecta hacia el futuro gracias al intercambio de experiencias entre artistas de diferentes países", ha añadido.

Esta décima edición mantiene el carácter internacional que ha acompañado a las convivencias desde sus inicios y cuenta con Italia como país invitado, reforzando los vínculos culturales entre ambos territorios a través de la cerámica.

Otra foto de la inauguración.

Otra foto de la inauguración. / Mediterráneo

Diez años creando patrimonio cerámico

Uno de los ejes principales de las convivencias volverá a ser la realización del gran mural colectivo, una de las señas de identidad del encuentro. En esta ocasión estará dirigido por la ceramista italiana Veronica Fabrozzo, quien coordinará el proceso creativo junto a los participantes durante los próximos días.

El programa incluye además talleres experimentales, demostraciones técnicas, exhibiciones artesanales, conferencias especializadas, visitas guiadas al museo, encuentros PechaKucha y actividades vinculadas al espacio ON FIRE, además de una nueva edición de la ya tradicional Mascletà Cerámica, consolidando un formato que combina formación, investigación artística y participación.

Exposición colectiva

Coincidiendo con el inicio de las convivencias, el Museu del Taulell ha inaugurado la exposición Aprendizajes cerámicos colectivos, una muestra que reúne trabajos de las principales escuelas superiores de cerámica de la Comunitat Valenciana junto a los murales creados en anteriores ediciones de las convivencias.

Noticias relacionadas y más

La exposición ofrece un recorrido por la evolución de este proyecto colectivo durante la última década y pone en valor la colaboración entre centros educativos, artistas e instituciones, reflejando cómo las convivencias han contribuido a generar un importante legado artístico y formativo.

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