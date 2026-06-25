Onda lanza una 'app' que premia las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de Onda y la asociación Onda Centre Comercial han presentado una nueva app móvilque permitirá a vecinos y visitantes obtener recompensas por sus compras en los establecimientos adheridos. La herramienta nace con el objetivo de reforzar la fidelización de los clientes, dinamizar el comercio de proximidad y ofrecer un nuevo canal de información útil para la ciudadanía.

A través de la aplicación, que ya está disponible para Android e iOS, los usuarios pueden registrarse de forma gratuita y acumular saldo con cada compra realizada en los comercios participantes para canjearlo posteriormente en esos mismos establecimientos. Además, la plataforma incorpora noticias, promociones, la agenda municipal, las farmacias de guardia y un directorio de comercios organizado por categorías, facilitando así el acceso a toda la oferta comercial de la ciudad.

Una experiencia de compra con ventajas

La principal novedad de la aplicación es su sistema de fidelización, que permite transformar las compras en saldo para futuras adquisiciones, ofreciendo a los clientes un incentivo directo para seguir consumiendo en el comercio local.

Asimismo, todos los premios y vales regalo que Onda Centre Comercial entregue en sus campañas pasarán a estar disponibles en formato digital dentro de la aplicación, facilitando su uso y ofreciendo una experiencia más cómoda a los usuarios.

Con motivo del lanzamiento, la asociación ha activado un primer sorteo de tres vales regalo de 50 euros para utilizar en el comercio local, entre todas las personas que se registren en la aplicación antes del 19 de julio, una iniciativa con la que pretende incentivar las primeras descargas y dar a conocer todas sus funcionalidades.