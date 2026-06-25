El pleno de Torreblanca aprueba el nombramiento de la reina y damas para las fiestas de 2026

El Ayuntamiento de Torreblanca ha celebrado este jueves el pleno extraordinario en el que se ha oficializado el nombramiento de las representantes de las fiestas patronales de 2026, culminando así el proceso ide elección que se hizo por sorteo.

De este modo, Rosa Ribes ha sido nombrada oficialmente reina de las fiestas de Torreblanca 2026, mientras que Sofía Fabregat ejercerá como reina infantil. Junto a ellas, el pleno también ha ratificado a las Damas de Honor mayores Blanca Bort Fabregat, Arantxa Vidal Gual y Estela Herrera Herreros, así como a las Damas de Honor infantiles Mara Pérez Martorell, Nahiara Tena Vázquez y Adriana Beltrán Ferrando.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha felicitado a todas las jóvenes y a sus familias tras la aprobación plenaria, destacando la importancia de una figura que simboliza la ilusión y el arraigo de las fiestas patronales. “Hoy damos carácter oficial a una representación que encarna los valores, las tradiciones y el sentimiento festivo de Torreblanca. Estoy convencida de que todas ellas desempeñarán este papel con orgullo y responsabilidad, siendo las mejores embajadoras de nuestro municipio”, señaló.

“Las reinas y damas representan la continuidad de una tradición muy querida por los vecinos y vecinas de Torreblanca. Son una parte fundamental de nuestras fiestas y contribuyen a mantener vivo un legado que pasa de generación en generación”, ha afirmado el concejal de Fiestas, Paco Domenech.

Agut también agradeció la implicación de las familias y de todas las personas que hacen posible mantener esta tradición. “Detrás de cada una de estas jóvenes hay familias que viven este momento con una enorme emoción y que contribuyen a preservar una de las señas de identidad más importantes de nuestras fiestas”, añadió.