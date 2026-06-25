La Real Academia de Cultura Valenciana nombra a José María de Jaime académico correspondiente de Segorbe

La Real Academia de Cultura Valenciana celebró este martes 23 de junio su jornada anual de cronistas y académicos, nombrando en el evento al farmacéutico José María de Jaime Loren académico correspondiente en representación de Segorbe y la comarca del Alto Palancia.

Momento del nombramiento a José María de Jaime Loren / Mediterráneo

Dicha institución fue fundada con la finalidad de promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este ámbito.

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La junta general de la institución decidió este nombramiento del farmacéutico, biólogo e historiador, dada la estrecha relación y el conocimiento de la zona, como mostró con su intervención sobre el factor humano en el patrimonio de Segorbe y la comarca en el acto.