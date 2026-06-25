Los universitarios de la Vall d'Uixó podrán pedir, por primera vez, hasta 80 euros para desplazarse

Estudiar en la universidad será un poco más fácil para los jóvenes de la Vall d’Uixó. El Ayuntamiento ha convocado por primera vez una línea de ayudas al transporte para estudiantes universitarios, una iniciativa dotada con 30.000 euros para reducir el coste de los desplazamientos a los centros de estudios superiores.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de grado empadronados en la Vall d’Uixó y tiene como objetivo facilitar el acceso a la universidad en igualdad de oportunidades. Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 80 euros por estudiante y cubrirán gastos de transporte realizados tanto en transporte público como en vehículo privado.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que el consistorio quiere “seguir apoyando a los jóvenes para que puedan estudiar en igualdad de oportunidades y que ningún obstáculo económico condicione su futuro”. Además, ha recordado que esta medida se suma a otras iniciativas recientes, como la apertura de una nueva sala de estudio gratuita con horario ampliado.

Quién puede pedir las ayudas al transporte universitario

Podrán solicitar estas ayudas las personas empadronadas en la Vall d’Uixó antes de que finalice el plazo de presentación, que tengan entre 17 y 30 años y hayan cursado durante el curso 2025-2026 estudios oficiales de grado universitario presencial en cualquier universidad del territorio español.

El concejal de Juventud, Manel Agea, ha explicado que es la primera vez que el Ayuntamiento pone en marcha esta línea de ayudas y que nace como una prueba piloto, tomando como referencia el número de estudiantes universitarios del municipio. “El objetivo es que el transporte no sea una barrera para acceder a la universidad y formarse”, ha señalado.

Las ayudas serán compatibles con otras becas o subvenciones concedidas por otras administraciones para la misma finalidad. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 22 de julio y la tramitación podrá realizarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó o de forma presencial en la Oficina de Atención Ciudadana, situada en la planta baja del Palau de Vivel.

Los estudiantes que comiencen primero de grado el próximo mes de septiembre podrán optar a la convocatoria del año que viene. Según Agea, el Ayuntamiento ha querido simplificar la tramitación para que todas las personas solicitantes puedan presentar la documentación en un único procedimiento, una vez finalizado el curso académico.

El consistorio prevé resolver las ayudas durante el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso universitario.