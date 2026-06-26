Almassora propone ‘Converses Orgulloses'
La plaza Pere Cornell se convierte en el epicentro de las acciones por la igualdad, el respeto y la convivencia
Almassora celebra el 26 de junio el Día del Orgullo LGTBIQ+. Bajo el lema Almassora Orgullosa, la Unidad de Igualdad ha organizado una programación matinal, en la plaza Pere Cornell, con actividades dirigidas a visibilizar la diversidad, promover la igualdad y fomentar el respeto y la convivencia.
Uno de los actos centrales será la lectura del manifiesto institucional, a las 11.00 h, en la que participará la alcaldesa, María Tormo, y representantes municipales. Posteriormente se desarrollará Converses Orgulloses, un foro abierto de diálogo y reflexión y convivencia. La actividad estará dinamizada por Roberto Regal, profesor de yoga y mindfulness, fundador de Atmanity e impulsor de una aplicación de bienestar.
Compromiso con la diversidad
Regal conversará con la alcaldesa sobre el compromiso institucional con la diversidad y las políticas de igualdad impulsadas por el Ayuntamiento, así como con otros participantes vinculados al ámbito social y educativo, que compartirán experiencias y reflexiones relacionadas con la realidad del colectivo LGTBIQ+.
Queremos que Almassora siga siendo un municipio abierto, respetuoso e inclusivo, donde todos puedan vivir con libertad»
La edila de Igualdad, Eugenia Martinavarro, señaló: «Queremos que Almassora siga siendo un municipio abierto, respetuoso e inclusivo, donde todos puedan vivir con libertad y sin discriminación.Queremos seguir avanzando en igualdad desde la convivencia y el respeto».
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