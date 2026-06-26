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Almassora propone ‘Converses Orgulloses'

La plaza Pere Cornell se convierte en el epicentro de las acciones por la igualdad, el respeto y la convivencia

María Tormo y Eurgenia Martinavarro, en la pasada edición del orgullo.

María Tormo y Eurgenia Martinavarro, en la pasada edición del orgullo. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Almassora

Almassora celebra el 26 de junio el Día del Orgullo LGTBIQ+. Bajo el lema Almassora Orgullosa, la Unidad de Igualdad ha organizado una programación matinal, en la plaza Pere Cornell, con actividades dirigidas a visibilizar la diversidad, promover la igualdad y fomentar el respeto y la convivencia.

Uno de los actos centrales será la lectura del manifiesto institucional, a las 11.00 h, en la que participará la alcaldesa, María Tormo, y representantes municipales. Posteriormente se desarrollará Converses Orgulloses, un foro abierto de diálogo y reflexión y convivencia. La actividad estará dinamizada por Roberto Regal, profesor de yoga y mindfulness, fundador de Atmanity e impulsor de una aplicación de bienestar.

Compromiso con la diversidad

Regal conversará con la alcaldesa sobre el compromiso institucional con la diversidad y las políticas de igualdad impulsadas por el Ayuntamiento, así como con otros participantes vinculados al ámbito social y educativo, que compartirán experiencias y reflexiones relacionadas con la realidad del colectivo LGTBIQ+.

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