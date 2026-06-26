Benicarló centralizará sus servicios de autobús en una única estación tras aprobarse la modificación urbanística

El Ayuntamiento de Benicarló ha dado un paso clave para hacer realidad la futura estación de autobuses de la ciudad. La Concejalía de Urbanismo prevé construir la nueva infraestructura en una parcela de 5.040 metros cuadrados situada en el emblemático paseo de Febrer Soriano, junto a la empresa química internacional IFF, a escasos metros de la estación de tren de Renfe, frente al supermercado Lidl y muy cerca del núcleo urbano.

La actuación permitirá dotar a Benicarló de una única estación de autobuses destinada a centralizar los servicios interurbanos y de larga distancia en un mismo espacio. Para ello, el pleno aprobó ayer de forma definitiva la modificación urbanística necesaria para cambiar el uso de la parcela, actualmente calificada como zona verde, y convertirla en suelo dotacional.

El pleno El pleno de Benicarló aprobó por unanimidad la modificación del Plan Parcial para permuta de zona verde con dotacional del Sector 11 Collet II para la construcción de una estación de autobuses. / Alba Boix

Una permuta de usos dentro del mismo sector

La modificación aprobada contempla que los más de 5.000 metros cuadrados de zona verde previstos en Febrer Soriano se trasladen a otro emplazamiento dentro del mismo sector, concretamente junto al nuevo Ecoparque. De este modo, la parcela ubicada junto a Renfe pasará a tener uso dotacional para poder albergar la futura estación de autobuses de Benicarló.

La relevancia de esta infraestructura para la ciudad motivó el voto favorable de todos los grupos municipales. El concejal de Urbanismo, Borja Castell, explicó que, tras la aprobación de la consulta pública, los 45 días hábiles de exposición pública en el DOGV y la incorporación de los informes pertinentes, entre ellos los del servicio territorial de Urbanismo, Policía Local, departamentos municipales y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, el expediente se elevó al pleno para su aprobación definitiva.

“Nuestra intención es construir la estación de autobuses y a su vez que haya zona verde”, señaló Castell, quien defendió que el objetivo del equipo de gobierno es centralizar todos los autobuses interurbanos de larga duración en un mismo espacio, “como ocurre en todas las ciudades modernas”.

Solar en el que está proyectada la estación de autobuses de Benicarló. / Alba Boix

Una ubicación cerca del centro urbano

El edil de Urbanismo defendió que la ubicación escogida es “idónea” por su proximidad a la estación de ferrocarril, su conexión con la CV-135 y la N-340, y su accesibilidad desde el núcleo urbano. Según Castell, el emplazamiento permitirá mejorar la movilidad y facilitar la conexión entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera.

Desde el grupo socialista, Beatriz Ferrando justificó el voto favorable al considerar que Benicarló necesita una estación de autobuses y recordó que todos los grupos electorales la incluían en sus respectivos programas. Además, subrayó que la modificación urbanística “no comporta incremento de edificabilidad ni reducción de la superficie destinada a zona verde”, sino una permuta entre dos parcelas.

También Compromís respaldó la propuesta. Su portavoz, Núria Isern, destacó que la nueva infraestructura se proyecta en un espacio accesible para los viandantes, próximo al centro urbano y a la estación de tren, y bien comunicado con las principales vías de acceso a la población. No obstante, recordó la existencia de la ordenanza local de protección del arbolado, vigente desde 2006, y pidió que se cumpla durante el desarrollo del proyecto.

Con esta aprobación, Benicarló avanza hacia la construcción de su futura estación de autobuses, una infraestructura largamente reivindicada que permitirá ordenar el transporte interurbano y mejorar la movilidad en la ciudad.