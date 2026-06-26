Burriana pone fecha al próximo paso del PAI Sant Gregori: el proyecto estará a finales de 2027

El macroproyecto urbanístico del PAI Sant Gregori de Burriana comienza a dibujar su horizonte temporal tras la reunión informativa celebrada entre el Ayuntamiento y los propietarios afectados. Durante el encuentro, encabezado por el alcalde, Jorge Monferrer; y el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, se trasladó que la redacción del nuevo proyecto estará concluida a finales de 2027, una vez que la empresa adjudicataria, Comaypa, culmine la elaboración de la documentación técnica necesaria para reactivar este sector de 2,5 millones de m2 bajo el sistema de gestión directa municipal.

El calendario técnico expuesto por la mercantil se estructurará en nueve fases de aproximadamente dos meses cada una, lo que supone un periodo global de unos 17 meses de trabajo que fijará el siguiente hito administrativo a finales del próximo año. Ese será el momento en el que, si se cumplen las previsiones, el desarrollo urbanístico podrá dar un nuevo paso. No obstante, sigue sin despejarse la principal incógnita: cuándo comenzarán realmente las obras de urbanización.

El alcalde, Jorge Monferrer, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, y responsables de Comaypa encabezaron la sesión informativa celebrada en el consistorio / MEDITERRÁNEO

En el plano económico, el consistorio detalló que ya se han consignado 8,5 millones de euros procedentes del remanente de tesorería para devolver de oficio a los afectados las cuotas de urbanización cobradas indebidamente en la etapa anterior, correspondientes a la cuota 00 y de la 02 a la 11.

La hoja de ruta técnica

La sesión, que registró una alta participación de propietarios, sirvió para repasar la situación jurídica y de suministros de la zona, destacando la suspensión temporal de los plazos del Pativel lograda por el municipio, una medida que blinda legalmente el planeamiento mientras se tramita la protección y musealización de los 15.000 m2 de la villa marítima romana descubierta.

Del mismo modo, se confirmó la viabilidad técnica para definir servicios esenciales como el suministro de agua regenerada para riego, la demanda energética global y el proyecto que permitirá a la Dirección General de Costas acometer la futura regeneración del frente litoral.

Los propietarios conocieron de primera mano los próximos pasos técnicos previstos para reactivar el desarrollo urbanístico / MEDITERRÁNEO

Respecto a la futura edificación, los técnicos aclararon que los propietarios podrán solicitar licencias y construir sus viviendas de forma simultánea a las obras de urbanización, siempre que sus zonas concretas dispongan ya de los servicios básicos, sin necesidad de esperar a la recepción completa del sector.

Por el contrario, la valoración económica de las parcelas para aquellos dueños que decidan no continuar en el proyecto se determinará más adelante, ya que depende de los estudios que Comaypa acaba de iniciar.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, aseguró que el encuentro "marca el inicio de una fase puramente ejecutiva y técnica con plenas garantías jurídicas". Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, defendió que "desbloquear Sant Gregori exige la máxima transparencia" para avanzar con paso firme en el futuro residencial y turístico de la costa.