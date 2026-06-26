Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cítricos en crisisDetenido en OndaDemanda peluquerosEl adiós de tus ídolos'Minipisos' sin licenciaTrenes 'borregueros'DGT cambia las normas
instagramlinkedin

Burriana promueve la reflexión sobre la igualdad

La jornada se celebrará en el jardín del CMC La Mercé e incluirá la presentación del informe sobre el colectivo

Otra de las acciones será la iluminación del consistorio.

Otra de las acciones será la iluminación del consistorio. / Calpe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Isabel Calpe

Burriana

La participación ciudadana será uno de los ejes de la programación organizada hoy por el Ayuntamiento de Burriana con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. El consistorio presentará el nuevo Informe Diagnóstico LGTBI en una jornada que combinará actividades en torno a la diversidad y la igualdad. La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Jardín Arqueológico del CMC La Mercé. El acto comenzará con la lectura del manifiesto institucional y la presentación del informe, que analiza la realidad del colectivo LGTBI en el municipio.

Propuestas

A continuación tendrá lugar un cinefórum, concebido como un espacio de reflexión en torno a los resultados del diagnóstico. En él participarán técnicos de Servicios Sociales, miembros de Xarxa Salut, representantes del colectivo LGTBI, asociaciones y vecinos. Se proyectarán los cortometrajes Heartbeat y Por un beso, que servirán como base para el posterior coloquio. Como muestra de apoyo institucional se iluminará la fachada consistorial con los colores de la bandera del colectivo. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha señalado que «este diagnóstico es una herramienta para abrir canales de reflexión y diálogo colectivo» y que «la jornada consolida un espacio participativo para contrastar datos y vivencias, y fijar prioridades en igualdad y diversidad».

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
  2. Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
  3. De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
  4. Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
  5. Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
  6. La escapada gastronómica de Joaquín Prat en Castellón: de una pizzería viral al bar de una ermita
  7. Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026
  8. Vinaròs aprueba de manera definitiva la modificación del reglamento de normalización lingüística

Obras a cámara lenta: Pasan seis meses y el único paso subterráneo no inundable de Nules sigue cerrado a la circulación

Obras a cámara lenta: Pasan seis meses y el único paso subterráneo no inundable de Nules sigue cerrado a la circulación

Les Alqueries celebra con orgullo el 41º aniversario de su segregación en unas fiestas marcadas por la participación

Les Alqueries celebra con orgullo el 41º aniversario de su segregación en unas fiestas marcadas por la participación

El ‘reloj del Orgullo’ de l’Alcora celebra la diversidad y combate el retroceso social

El ‘reloj del Orgullo’ de l’Alcora celebra la diversidad y combate el retroceso social

Moncofa reivindica los derechos del colectivo

‘Onda tan diversa como tú’ manifiesta el respeto a la libertad y la pluralidad

‘Onda tan diversa como tú’ manifiesta el respeto a la libertad y la pluralidad

Burriana promueve la reflexión sobre la igualdad

Burriana promueve la reflexión sobre la igualdad

La Vall d’Uixó celebra la Freska Pride Edition

La Vall d’Uixó celebra la Freska Pride Edition

Almassora propone ‘Converses Orgulloses'

Tracking Pixel Contents