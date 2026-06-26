Burriana promueve la reflexión sobre la igualdad
La jornada se celebrará en el jardín del CMC La Mercé e incluirá la presentación del informe sobre el colectivo
La participación ciudadana será uno de los ejes de la programación organizada hoy por el Ayuntamiento de Burriana con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. El consistorio presentará el nuevo Informe Diagnóstico LGTBI en una jornada que combinará actividades en torno a la diversidad y la igualdad. La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Jardín Arqueológico del CMC La Mercé. El acto comenzará con la lectura del manifiesto institucional y la presentación del informe, que analiza la realidad del colectivo LGTBI en el municipio.
Propuestas
A continuación tendrá lugar un cinefórum, concebido como un espacio de reflexión en torno a los resultados del diagnóstico. En él participarán técnicos de Servicios Sociales, miembros de Xarxa Salut, representantes del colectivo LGTBI, asociaciones y vecinos. Se proyectarán los cortometrajes Heartbeat y Por un beso, que servirán como base para el posterior coloquio. Como muestra de apoyo institucional se iluminará la fachada consistorial con los colores de la bandera del colectivo. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha señalado que «este diagnóstico es una herramienta para abrir canales de reflexión y diálogo colectivo» y que «la jornada consolida un espacio participativo para contrastar datos y vivencias, y fijar prioridades en igualdad y diversidad».
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